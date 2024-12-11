«Виктория Пльзень» — «МЮ». Стрижка только началась

Рубену Амориму нужно время. Устранить проблемы манкунианцев — это не работа одного дня.

12 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы. На стадионе «Дусан Арена» в городе Пльзень «Виктория Пльзень» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Виктория Пльзень» — «МЮ» 12 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 61% вероятности. Победа «Виктории Пльзень» оценивается коэффициентом 5.40 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «Манчестер Юнайтед» (12.12.2024)

Это первая встреча между «Викторией Пльзень» и «Манчестер Юнайтед» в истории. Смена формата «Виктории» пришлась по душе. Пока что она идёт без поражений в Лиге Европы. Есть реальные шансы на путёвку в плей-офф. Настрой у команды что надо. В предыдущих турах она победила «Реал Сосьедад» (2:1) и киевское «Динамо» (2:1).

Впрочем, неплохие результаты красно-синих во многом обусловлены невысоким уровнем соперников. «Манчестер Юнайтед» — первый действительно серьёзный вызов в сезоне. Поможет ли поддержка родных трибун «Виктории» зацепиться за очки во встрече с одним из самых титулованных клубов Англии?

После ухода сэра Алекса Фергюсона «красные дьяволы» редко выигрывают трофеи. Назначение Рубена Аморима может открыть новую главу в истории клуба. Между португальским специалистом и легендарным шотландским тренером вовсю проводят параллели. Впрочем, всё это было уже не один раз.

Недавно под руководством Аморима «Спортинг» разгромил в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» (4:1). Теперь Рубен взялся за «Манчестер Юнайтед». Получается с переменным успехом. В предыдущих трёх турах АПЛ его новые подопечные победили «Эвертон» (4:0), но уступили «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3). Стабильности пока нет.

Игроки хотят совершенствоваться. Желание видно у многих, в частности, у Амада Диало. Он здорово прессингует и принимает правильные решения. Тем не менее это только первые шаги Аморима. Ему нужно время для того, чтобы поставить столь же красивую и отлаженную игру, как в «Спортинге». С лиссабонцами у тренера тоже поначалу было не всё гладко.

«Красные дьяволы» допускают ошибки и часто позволяют соперникам создавать голевые моменты. Такое непросто искоренить. В 23 встречах во всех турнирах манкунианцы пропустили 28 мячей, в то время как забили — 42. А не проверить ли ОЗ + ТБ 2.5 мяча?

«Виктория Пльзень» не лыком шита. С результативностью всё хорошо. В девяти встречах Лиги Европы забито 14 мячей. Три на выезде отгрузили крепкому франкфуртскому «Айнтрахту» (3:3), ещё два — ПАОКу (2:2), за который выступают Магомед Оздоев и Фёдор Чалов. Манкунианцам красно-синие доставят хлопот.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.