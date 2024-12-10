Станкович и Угальде ведут «Спартак» к чемпионству! Но есть нюанс

Московский «Спартак» в первой части сезона РПЛ был разным. Притирка к Деяну Станковичу проходила непросто. Начали с 0:2 в Оренбурге (эта победа, кстати, для хозяев осталась единственной в первой части чемпионата), затем хорошие матчи чередовались с плохими, было много шараханий в составе…

И вдруг — нереальный спурт из шести побед подряд, причём с классной игрой! О чём тут говорить, когда команда победила «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Конечно, болельщики «Спартака» больше всех расстроены из-за того, что РПЛ ушла на каникулы. Разбираемся, что ждут букмекеры от москвичей по итогам сезона.

Лучший клуб Москвы и место в тройке. С чемпионством сложнее

После впечатляющего рывка «Спартак» занимает третью строчку, всего на два очка отставая от «Краснодара» и «Зенита». Неплохой задел перед весной, особенно на фоне того, что команда выглядела куда лучше соперников в последний месяц. Вот только впереди — зимняя пауза.

Для Станковича длинные сборы в новинку, сможет ли он подвести команду к рестарту в хорошем состоянии — вопрос. Пока букмекеры оценивают шансы красно-белых выиграть РПЛ в 4.00. Столько же дают на «Краснодар», а вероятность победы «Зенита» в два раза выше — 2.00.

В целом в чемпионстве «Спартака» нет ничего невозможного. С основой Станкович определился, если усилить три-четыре позиции, добавив составу глубины, всё реально. Пока что контраст между основным составом и резервистами слишком велик. Но это не помешает красно-белым стать лучшим клубом по итогам чемпионата.

Букмекеры дают на такое развитие событий котировку 2.50. Более того, аналитики уверены, что «Спартак» останется в тройке лучших команд чемпионата, на это можно поставить за 1.33. Ну а на то, что москвичи разбавят дуэт лидеров, предлагают 1.90.

Что будет с победной серией?

Как мы уже сказали, «Спартак» ушёл на перерыв с шестью победами подряд в РПЛ. Букмекеры предлагают сделать ставку на то, сколько продлится эта серия.

В длинную череду побед не верят. На то, что «Спартак» по весне победит как минимум в первых трёх турах и продлит серию до девяти игр, можно сделать ставку с коэффициентом 6.50. На обратный исход дают котировку 1.08. Кстати, вторую часть сезона спартаковцы начнут дома с «Оренбургом», затем поедут в Казань и примут «Зенит». Судите сами, получится ли набрать в этих матчах девять очков.

Угальде никто не остановит

В этом сезоне расцвёл Манфред Угальде. Костариканец забил уже 15 голов! Конечно, он с запасом лучший бомбардир РПЛ. И на то, что Манфред удержит лидерство до конца чемпионата, можно сделать ставку за 1.30.

Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из преследователей выделяют железнодорожника Алексея Батракова (10 мячей) и казанца Мирлинда Даку (9). На любого из них можно поставить с коэффициентом 15.00. Шансы краснодарца Джона Кордобы, который отличился восемь раз, оценили в 20.00.

Кроме того, букмекеры предлагают угадать, сколько голов забьёт Угальде по итогам сезона РПЛ. На то, что костариканец добавит весной как минимум шесть мячей и превысит отметку в 20 голов, можно сделать ставку за 1.85. Обратный исход доступен с такой же котировкой.

Ещё один интересный букмекерский рынок — какой клуб РПЛ станет самым результативным в сезоне. Сейчас аналитики видят явным фаворитом «Зенит», на петербуржцев дают коэффициент 2.00. Они забили 36 мячей. Но и у «Спартака» 36 голов, а котировка на красно-белых уже 5.50! Если нападение москвичей не сбавит свой ход, то они точно способны стать самой результативной командой.