ПАОК — «Ференцварош». Фёдор Чалов всё докажет

Времени на адаптацию было достаточно, пора давать результат.

12 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы. На стадионе «Тумба» в городе Салоники местный ПАОК примет «Ференцварош». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы ПАОК — «Ференцварош»

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Ференцвароша» оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет около 27%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч ПАОК — «Ференцварош» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Прогноз на матч Лиги Европы ПАОК — «Ференцварош» (12.12.2024)

Последние несколько лет ПАОК добротно выступает в еврокубках. В прошлом розыгрыше Лиги конференций разгромил ряд сильных соперников. Нынешний сезон складывается хуже — обиднейший вылет из Лиги чемпионов и только одна победа в пяти встречах общего этапа Лиги Европы. На внутренней арене тоже проблемы.

Клуб из города Салоники утратил стабильность. Как ни странно, в особенности в домашних стенах. У «двуглавых орлов Севера» лучше получается отталкиваться от игры соперника. Во всех турнирах в этом сезоне потерпели только одно поражение на выезде — от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

В отличие от Магомеда Оздоева, очень плохо вписался в команду Фёдор Чалов. Экс-нападающий ЦСКА в 20 матчах в составе ПАОКа забил только два мяча и отдал столько же голевых передач. В последнее время Рэзван Луческу всё чаще выпускает форварда во втором тайме.

«Ференцварош» выступает гораздо увереннее. Подходит к битве с тремя победами в Лиге Европы подряд. Обыграны заметные команды — «Ницца» (1:0), киевское «Динамо» (4:0) и «Мальмё» (4:1), который как раз не сумел пройти в Лиге чемпионов ПАОК.

В чемпионате Венгрии «зелёные орлы» на последнем отрезке потеряли немало очков, но это говорит лишь о том, что они больше сконцентрированы на международной арене. «Динамо» и «Мальмё» натерпелись от бывшего полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса. Он записал на свой счёт гол и три результативные передачи. Попробуй останови.

Предугадать победителя очень сложно. ПАОК в некоторых моментах уступает, но это команда с характером. Пусть показатели не очень, но поддержка трибун может сотворить чудеса. Не лучше ли проверить ТБ 2.5 мяча? Забивать много команды любят и умеют. Да и Чалову пора выжимать максимум из каждого шанса. Времени на адаптацию имелось предостаточно.

Греки в 25 матчах отгрузили 47 голов (без малого в среднем два гола за 90 минут), пропустили тоже немало — 32. На счету «зелёных орлов» в 26 играх 47 забитых и 26 полученных. Команды играют открыто, с акцентом на нападение, даря болельщикам красивый зрелищный футбол.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.93.