Экспресс на еврокубки: «МЮ» пропускает, «Челси» мёрзнет в Казахстане

Лига чемпионов славно пошумела, переключаемся на другие турниры. Четверг — традиционно время Лиги Европы и Лиги конференций. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс из трёх матчей, которые состоятся 12 декабря.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тоттенхэм»

После разгромной победы в матче с «Манчестер Сити» (4:0) в конце ноября «Тоттенхэм» провёл четыре встречи в различных турнирах с соперниками разного уровня, но больше побед так и не было. Две победы, две ничьих. Конечно, «Рейнджерс» может показаться опасным соперником. Во-первых, шотландцы играют дома. Во-вторых, клуб продолжает раздавать разгромы направо и налево. Например, за победой над «Ниццей» (4:1) в еврокубках последовали победы над «Килмарноком» (6:0) и «Росс Каунти» (3:0) на внутренней арене.

Даже с поправкой на уровень оппозиции такие голевые достижения выглядят внушительно и многообещающе. Особенно после того как «Тоттенхэм» пропустил четыре мяча от «Челси». Кстати, этим же можно объяснить такие низкие букмекерские коэффициенты на голы в обе стороны и общий тотал забитых мячей.

И всё же «Тоттенхэм» должен как минимум не проиграть. Из Лондона до Глазго не так долго лететь. Состояние у лондонцев должно быть нормальное. Да и более-менее сильному оппоненту в Лиге Европы «Рейнджерс» уступил со счётом 1:4. Это было в матче с «Марселем». И прямо сейчас шотландцы не вызывают столько опасений. Хотя забить хотя бы раз им вполне по силам. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей здесь ожидается.

Прогноз на матч «Виктория Пльзень» — «МЮ»

Чешский клуб идёт без поражений в Лиге Европы. Силу «Виктории» уже ощутили «Реал Сосьедад» (2:1) и киевское «Динамо» (2:1). Вроде бы разница в классе и уровне исполнителей колоссальна, но сейчас отличный момент, чтобы отобрать очки у «Манчестер Юнайтед». Особенно на своём поле. Потому лезть в исход и форы не рискнём.

Рубен Аморим взялся за «Манчестер Юнайтед». Получается с переменным успехом. В предыдущих трёх турах АПЛ его новые подопечные победили «Эвертон» (4:0), но уступили «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3). Стабильности пока нет. Впереди очень много работы, которая потребует времени. Разбросы по результатам неизбежны. Особенно на фоне ротации.

«Красные дьяволы» допускают ошибки и часто позволяют соперникам создавать голевые моменты. Такое непросто искоренить. В 23 встречах во всех турнирах манкунианцы пропустили 28 мячей, в то время как забили — 42. А не проверить ли ОЗ + ТБ 2.5 мяча? «Виктория» не лыком шита. С результативностью всё хорошо. В девяти встречах Лиги Европы с учётом квалификации забито 14 мячей.

Прогноз на матч «Астана» — «Челси»

В Лиге конференций «аристократы» выступают вторым составом. На первых ролях здесь совсем молодые футболисты, а также те, кто редко выходит в старте с основой. То есть Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Жоау Феликс. Впрочем, даже так получается много забивать и с запасом выигрывать. «Астана», конечно, довольно часто пробует себя в еврокубковых соревнованиях, но по меркам сегодняшнего «Челси» вряд ли может назвать себя крепким соперником. Даже на фоне невзрачных «ТСЦ Бачка Топола» из Сербии и «Нью-Сейнтс» из Уэльса она выглядела средне.

Пожалуй, единственное оружие — это своё поле. «Астана» из-за реконструкции домашней арены проводит матчи в Алма-Ате на стадионе «Центральный». Впрочем, важнее здесь именно местная поддержка. Большинство достижений, например, ничья с португальской «Виторией Гимарайнш» (1:1), случилось в Казахстане.

Синоптики прогнозируют мороз до -10°С на 12 декабря. Это может повлиять на результативность. Однако в победе правильно настроенных лондонцев сомнений нет. Что-то вроде 2:0 в их пользу здесь реально увидеть. В качестве ставки можно выбирать между Ф2(-2) и П2 через тотал меньше 4.5 мяча.

Экспресс на еврокубки 12 декабря

Ставка 1: «Тоттенхэм» не проиграет «Рейнджерс» + обе забьют за 2.05.

Ставка 2: обе забьют + тотал больше 2.5 гола в матче «Виктория Пльзень» — «МЮ» за 2.08.

Ставка 3: «Челси» победит «Астану» + тотал меньше 4.5 гола за 1.78.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.08 х 1.78 = 7.59.