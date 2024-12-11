«Аякс» — «Лацио». Чем кормят римлян?

«Орлы» выиграли 13 из 16 последних матчей. И едут в Амстердам за победой.

12 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы. На стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме встретятся местный «Аякс» и «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча «Аякс» — «Лацио» 12 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аякса» предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Аякс» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Лацио» (12.12.2024)

«Аякс» проводит неплохой, но не выдающийся сезон. На последнем отрезке сезона много потерянных очков. В Эредивизии ничьи с «Твенте» (2:2) и «Утрехтом» (2:2), а также поражение от «АЗ Алкмар» (1:2), а в Лиге Европы амстердамцы уступили нестабильному, ослабленному травмами «Реалу Сосьедад» (0:2).

Франческо Фариоли нужно доводить до ума оборону. «Реал Сосьедад» создал не так много моментов. Защитники «Аякса» не разобрались в простых ситуациях. В случае со вторым голом Такефуса Кубо вообще как сквозь масло протащил мяч в штрафную, не применяя финтов. Плюс один гол бело-голубых был отменён из-за небольшого офсайда.

Амстердамцы атаковали больше и опаснее, но их подвела реализация. Несколько раз попадание мяча сотрясло каркас ворот «Реала Сосьедад», много ударов пришлось в молоко. «Лацио» не даст «Аяксу» так много пространства и возможностей. Транжирить моменты строго запрещено.

Римляне стали намного сильнее относительно прошлого сезона. Они преуспевают во всех турнирах. Возглавляют турнирную таблицу общего этапа Лиги Европы. Дважды за неделю «орлы» победили «Наполи». Сначала выбили из Кубка Италии — 3:1, затем обыграли на выезде в Серии А со счётом 1:0. Неаполитанцы спустились на вторую строчку в турнирной таблице первенства.

В обеих встречах отметился результативными действиями Тейянни Нослин. В Кубке он оформил хет-трик. Один из голов забил с передачи экс-защитника «Спартака» Самуэля Жиго. В чемпионате Марко Барони выпустил нападающего на 72-й минуте. И уже через семь минут после появления на поле тот вырезал шикарный пас, который превратил в гол Густав Исаксен.

Марко Барони создал здоровую конкуренцию, тем самым прокачал глубину состава и рисунок футбола «Лацио». У него лучше всех в Серии А получается усиливать игру заменами. Очень часто римляне прибавляют в плане агрессии во втором тайме, дожимают соперников или перехватывают инициативу.

С таким «Лацио» тягаться очень сложно. Проиграны всего лишь 2 из 16 последних матчей во всех турнирах при одном мирном исходе. В Амстердаме победить «Аякс» будет нелегко, но есть уверенность, что Марко Барони сможет подобрать правильный ключ.

Ставка: победа «Лацио» за 3.00.