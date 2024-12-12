«Коламбус» — «Вашингтон». Всё идёт по плану

13 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 13 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Коламбуса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.25 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Коламбус» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.62. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.80.

Прогноз на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (13.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Как и ожидалось, эмоциональный подъём «Коламбуса» быстро закончился. В пяти предыдущих матчах «жакеты» победили только «Виннипег» (4:1), у которого после рекордных показателей в начале сезона наступила чёрная полоса. Четыре другие встречи «Блю Джекетс» проиграли в основное время с общим счётом 8:19.

У «Коламбуса» закончились силы. Хоккеисты выкладывались за себя и за травмированных. Календарь — враг команды №1. Времени на отдых нет. «Жакеты» играют через день, при этом в соперниках клубы из верхней части сводной таблицы НХЛ.

Усталость копится. Хоккеисты «Коламбуса» допускают всё больше необязательных ошибок и много пропускают. Стараются отвечать, но результативных действий Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Ивана Проворова мало. Последнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона — понятный итог.

«Вашингтон», в свою очередь, и не думает сбавлять обороты. Даже травма Александра Овечкина не выбила команду из колеи. 39-летний капитан «столичных» идёт на поправку. Всё больше времени проводит на льду на тренировках. Впрочем, его возвращение в состав не форсируется. В клубе хотят, чтобы он восстановился полностью.

Спешить смысла нет. Всё хорошо. «Вашингтон» выиграл шесть из семи последних матчей и поднялся на первое место в сводной таблице НХЛ. Причём пять побед одержал в основное время. Подопечные Спенсера Карбери показывают отличный агрессивный хоккей. Очень слаженный и динамичный, с порядком в защите и мощной атакой.

«Вашингтон» исправно создаёт уйму моментов. В 27 матчах забито 109 голов — больше всех. При этом немало шансов было упущено. Частенько в завершении подводит молодёжь, в том числе Иван Мирошниченко и Коннор Макмайкл. Карбери относится к этому с пониманием. Он уверен, что будет прогресс.

«Кэпиталз» должны уверенно победить «Коламбус». История очных встреч всецело на их стороне. «Блю Джекетс» выиграли всего-навсего один из восьми последних матчей в регулярном чемпионате, и то в овертайме. Пять проиграли в основное время. И в этот раз «столичным» тоже вряд ли потребуется больше 60 минут. Они на отличном ходу.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.20.