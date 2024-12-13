«Ливерпуль» — «Фулхэм». «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» глотают пыль

14 декабря, в субботу, на «Энфилде» в матче 16-го тура чемпионата Англии встретятся «Ливерпуль» и «Фулхэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный арбитр — Тони Харрингтон.

Ставки букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм» 14 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.34, что примерно равно 74% вероятности. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 8.70 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм» (14.12.2024)

«Ливерпуль» держит планку. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ с солидным отрывом и выиграл все шесть матчей в Лиге чемпионов. Арне Слот остался доволен результатом предыдущей встречи с «Жироной» (1:0), но его не удовлетворило качество футбола.

Требовательность и стремление нидерландского специалиста к порядку — ключевые факторы успехов мерсисайдцев. В 22 матчах они пропустили всего-навсего 15 мячей, в то время как забили — 50. 16 из них записал на свой счёт Мохамед Салах. Плюс он отдал 12 результативных передач.

Египтянин оказывает большое влияние на игру и держит себя в прекрасном тонусе. Техника, скорость, видение поля и идеально выверенные передачи — всё при нём. И это несмотря на подвешенный вопрос с продлением контракта. Защитникам «Фулхэма» придётся очень постараться, чтобы остановить Салаха.

«Фулхэм» зарекомендовал себя весьма бойким и опасным середняком. Прежде всего выделим грамотно выстроенную оборону. Марку Силва знает в этом толк. Всего лишь в трёх матчах чемпионата Англии его подопечные пропустили больше одного мяча.



В предыдущем туре «дачники» вообще сдержали давление «Арсенала» (1:1). Позволили «канонирам» нанести только четыре удара в створ. Впрочем, избежали поражения подопечные Силвы не без удачи. И надо отметить, что им очень помогла поддержка болельщиков.

В гостях «Фулхэм» неплох, но не более того. Победил только в двух из семи встреч на чужом поле и трижды сыграл вничью. Выделяется низкая результативность. За этот период лондонцы забили восемь мячей, а пропустили — семь. От этого и оттолкнёмся. Напрашивается П1 + ТМ 3.5 мяча. Вторую подряд сенсацию «дачники» не осилят. Преследователям «Ливерпуля» придётся подождать новой осечки.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.