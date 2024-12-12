«Удинезе» — «Наполи». Без Хвичи Кварацхелии тоже можно

Календарь беспощаден. Ещё толком не отошли от еврокубков, а нужно уже думать о внутренней арене. В субботу, 14 декабря, на стадионе «Блюэнерджи» в Удине состоится матч 16-го тура итальянской Серии А «Удинезе» — «Наполи». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Посмотрим, как гости справятся без получившего травму Хвичи Кварацхелии.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Удинезе» — «Наполи» 14 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 5.40 (менее 20% вероятности). Коэффициент на ничейный исход находится в районе 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Удине не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Наполи» (14.12.2024)

«Наполи» расстраивает в последнее время. Во-первых, вылетел из Кубка Италии, уступив «Лацио» в 1/8 финала. Во-вторых, отдал «Аталанте» первую строчку чемпионата Италии после поражения всё от тех же римлян. Перед 16-м туром неаполитанский клуб находится на второй строчке, отставая на два очка от лидера. При этом у некоторых преследователей есть игры в запасе.

Кроме того, беда, как известно, одна не приходит. В последнем матче с «Лацио» лидер неаполитанцев Хвича Кварацхелия получил повреждение. Медицинский штаб характеризует траву как нетяжёлую, однако около месяца футболист, скорее всего, пропустит. Соответственно, в этом году его возвращение на поле уже маловероятно. А это потеря!

И всё же «Наполи» не настолько расстраивает, чтобы давать в предстоящем матче на его победу такой относительно высокий коэффициент. Дело в том, что соперник сейчас в том состоянии, когда рассчитывать на сенсацию не получится. Да, «Удинезе» находится в топ-10 итальянской Серии А, но последняя серия игр совсем не внушает оптимизма.

Клуб из Удине в прошлом туре на выезде обыграл «Монцу» со счётом 2:1. Победный гол забил знакомый нам по выступлениям в чемпионате России Яка Бийол. Однако эта победа стала первой за шесть матчей, то есть с конца октября. При этом хозяева нанесли почти в три раза больше ударов по воротам (27 против 10). Так что говорить о каком-то вдохновении не приходится.

Ранее же «Удинезе» проиграл «Венеции» (2:3), «Ювентусу» (0:2), «Аталанте» (1:2) и «Дженоа» (0:2), а также сыграл вничью с «Эмполи» (1:1). То есть, как видно, даже скромным командам многое позволял в собственной штрафной и довольно часто пропускал. Для «Наполи», который проходит непростой отрезок и нуждается в спокойной победе, это весьма подходящий вариант.

Тем более что история противостояний выглядит довольно приятно. «Наполи» одержал семь побед в девяти предыдущих очных встречах и ни разу не проиграл. Пожалуй, это тот случай, когда можно особо не мудрить, воспользоваться подарком от букмекеров и проверить лобовую победу гостей. А если хотите подстраховаться — Х2 через тотал меньше тоже имеет место быть.

Ставка: «Наполи» выиграет за 1.75.