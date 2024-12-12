«Ювентус» — «Венеция». После «Сити» Мотта закусит аутсайдером

Календарь беспощаден. Ещё толком не отошли от еврокубков, а нужно уже думать о внутренней арене. В субботу, 14 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 16-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Венеция». Между соперниками пропасть в турнирной таблице, но тем интереснее. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Ювентус» — «Венеция» 14 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 72% вероятности. Победа «Венеции» оценивается коэффициентом 9.30 (около 10% вероятности). На ничью можно поставить за 5.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Турине. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Венеция» (14.12.2024)

«Ювентус» должен быть в отличном расположении духа. На неделе туринцам удалось обыграть со счётом 2:0 английский «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Победа очень важная с точки зрения борьбы за выход в следующую стадию. После 6-го тура отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. Ситуация вполне рабочая.

При этом туринский клуб продолжает борьбу как минимум за топ-4 в Серии А. Отставание составляет те же четыре очка. А если получится увеличить количество побед, можно даже будет рассчитывать на участие в чемпионской гонке. Лидирующая «Аталанта» оторвалась только на семь очков, а впереди ещё больше половины чемпионата.

Вообще, у подопечных Тьяго Мотты действительно многовато ничьих. За 15 туров в чемпионате Италии, например, они добыли всего шесть побед при девяти ничейных исходах. Радует, что до сих пор нет поражений. Кстати, у единственных в лиге! При этом защитная линия — одна из самых надёжных. Надо пользоваться.

И этим можно будет воспользоваться в предстоящем матче. Дело в том, что «Венеция» с нынешними результатами рискует вернуться с Серию В. 15 туров, 10 поражений и всего пара побед — всё это в сумме даёт последнюю строчку в таблице. При этом меньше «Венеции» забила только одна команда — «Лечче» (13 против восьми).

Лишь в последнем туре аутсайдер прервал свою серию поражений, сыграв вничью с «Комо». Однако снова порядочно пропустили — встреча завершилась со счётом 2:2. «Ювентус», конечно, не так уж много забивает. Да и в последних трёх турах итальянской Серии А играл вничью. Но добиться нужного результата после успеха в Лиге чемпионов должен.

Принципиальный момент ещё в том, что «Венеция» хуже всех в лиге играет на выезде. «Ювентус» же хоть и тратил на неделе силы на Лигу чемпионов, но никуда не ездил, а потому должен успеть восстановиться. Впрочем, слишком результативного матча не предвидится. Обычно туринцам хватает пары мячей для победы.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Ювентус» победит за 2.04.