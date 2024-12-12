«Миннесота» — «Эдмонтон». Ради этого стоит проснуться пораньше!

13 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Эдмонтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Первое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Миннесота» — «Эдмонтон» 13 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Эдмонтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.85 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Эдмонтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.60.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» (13.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 декабря 2024, пятница. 04:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон для «Миннесоты» складывается лучше не придумаешь. Она возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Дикари» проиграли только один из семи предыдущих матчей. Уступили на выезде «Лос-Анджелесу» (1:4). Редкий случай, когда Кирилл Капризов выступил неудачно. Он закончил игру с показателем полезности «-3».

Лидер «Миннесоты» исправился в следующей встрече с «Ютой» (5:4 Б). Отметился заброшенной шайбой и набрал «+3» в графе полезности. Нападающий вышел на третье место по голам среди игроков не из Северной Америки с момента дебюта в НХЛ (178). Кирилл занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

В скором времени должен вернуться в состав перенёсший операцию Матс Цуккарелло, с которым у Капризова отличная «химия». Впрочем, благодаря прекрасной самоотдаче других хоккеистов, травма ведущего нападающего не сказывается на результатах. Молодые игроки, талант которых раскрыл Джон Хайнс, исправно набирают очки. В 28 матчах «дикари» забросили 91 шайбу.

У «Эдмонтона» расположение в турнирной таблице менее привлекательное из-за провального начала сезона. Однако «нефтяники» нашли свою игру и здорово прибавили на последнем отрезке. Выиграли шесть из семи предыдущих встреч. Уступили на выезде «Вегасу» (0:1).

Как обычно, тащат Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Немецкий нападающий возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ, а канадскому форварду недавно покорилась отметка в 1000 набранных очков за карьеру в лиге. Всего лишь в 2 из 14 последних игр Макдэвид не отметился результативными действиями.

В 28 матчах «нефтяники» забили 84 гола, но и пропустили немало — 80. На последнем отрезке сезона защита стала лучше справляться со своими обязанностями, однако это не в последнюю очередь обусловлено попаданием на удобных соперников. Меньше месяца назад дома «Эдмонтон» уступил «Миннесоте» со счётом 3:5.

На ТБ 6.5 шайбы предлагается хороший коэффициент. Только 1 из 12 последних очных встреч получилась малорезультативной. Скорее всего, в этот раз команды вновь порадуют зрелищным результативным хоккеем. Мастерство нападающих преобладает над надёжностью защитников и голкиперов.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.28.