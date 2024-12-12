Гвардиоле и Анчелотти рано отчаиваться! А Слот уже в фаворитах Лиги чемпионов

Новый формат Лиги чемпионов внёс настоящую сумятицу в ряды топ-клубов. Судите сами: за два тура до конца общего этапа мимо даже стыковых матчей пролетает «ПСЖ», а «Реал» и «Манчестер Сити» еле-еле попадают в топ-24. Тем не менее букмекеры не спешат исключать грандов из числа претендентов на победу в турнире. Изучаем букмекерские расклады.

«Ливерпуль» неудержим! И главный фаворит

После шести туров только одна команда имеет 100% набранных очков. Это «Ливерпуль». Команда Арне Слота выиграла все шесть матчей. И, разумеется, её считают главным фаворитом турнира. Поставить на победу мерсисадйцев можно за 5.00. Кажется, с преемником Клоппа угадали, ведь и в чемпионате Англии у «Ливерпуля» уже есть солидный отрыв. Да, ошибаются конкуренты, но, в конце концов, это только их проблемы.

Дальше в турнирной таблице идут «Барселона» (15 очков) и «Арсенал» (13). На любую из этих команд можно поставить за 6.50. Каталонцы единственное поражение потерпели от «Монако» (1:2), но это вполне объяснимо: команде Ханс-Дитера Флика пришлось почти весь матч провести в меньшинстве. «Канониры» же дважды потеряли очки в Италии: уступили «Интеру» (0:1) и сыграли вничью с «Аталантой» (0:0). Хотя стоит отметить, что в этих играх команда Микеля Артеты точно была не хуже. Так что никак нельзя сбрасывать «Арсенал» со счетов.

Для грандов ничего не потеряно

Следующие в букмекерских котировках — мадридский «Реал», на который предлагают поставить за 7.00, и «Манчестер Сити». На англичан можно сделать ставку с коэффициентом 8.00. В топ-8 и те, и другие наверняка не попадут (коэффициенты, соответственно, 36.00 и 1000.00), но и выход в стыковые матчи пока под вопросом! «Реал» пока на 20-м месте, «Сити» и вовсе на 22-м. Отрыв англичан от 25-го, самой обидного места, – всего одно очко.

Но всё в руках грандов. У «Реала» в этом сезоне какая-то дикая череда травм, команде просто не хватает ротации в игре на несколько фронтов. Есть проблемы и с тем, как адаптируется Килиан Мбаппе. Но время у Карло Анчелотти есть. Месяц до следующих туров, плей-офф и того позже.

У «Манчестер Сити» и вовсе какой-то затянувшийся творческий кризис. Одна победа в 10 играх — такого с командой Пепа Гвардиолы не было никогда! И главное, непонятно, когда в этом тоннеле появится свет. Да, надолго выбыл Родри, да, есть ещё проблемы с составом, но не настолько же! Философия Пепа дала сбой, ему предстоит серьёзно поразмыслить. Однако никто не удивится, если испанец вернётся со своей машиной и выиграет Лигу чемпионов, не так ли?

Но в стыковые матчи и тем, и другим ещё надо выйти, а там может достаться крепкий орешек. После шести туров вне первой восьмёрки, например, «Бавария», «Атлетико», «Милан», «Ювентус», «Аталанта».

Кто ещё претендует на победу?

За 8.50 можно поставить на «Баварию». Пока у мюнхенцев 12 очков и 10-е место. Смущает то, что команда Венсана Компани уступает в матчах с реальными конкурентами. Да, была победа над «ПСЖ», но парижане играли долго вдесятером.

Шансы «Интера» оценили в 15.00. Подопечные Симоне Индзаги пропустили только в шестой встрече и сразу же проиграли. По глубине и управляемости миланцы точно среди фаворитов.

Поставить на «Байер» можно с коэффициентом 20.00. У команды Хаби Алонсо не заладилось в Бундеслиге, так что можно бросить все силы на Лигу чемпионов. Пока что 13 очков и четвёртое место — отличный плацдарм. Правда, есть сомнения, что в плей-офф леверкузенцы сдюжат. Но они уже столько раз всех удивляли!

А что же наши?

«Монако» Александра Головина пока на 16-м месте, «ПСЖ» Матвея Сафонова — на 25-м. Вероятнее всего, и те, и другие в стыки проберутся. Правда, у парижан аховый календарь — впереди матчи с «Манчестер Сити», которому тоже кровь из носа нужна победа, и с крепким «Штутгартом». Тем не менее, с учётом такой сложной ситуации, коэффициент на чемпионство команды Сафонова довольно низок — 40.00. На тех же монегасков можно поставить за 100.00. Но оно и понятно, всё-таки кадровый ресурс несопоставим.

«Штурм», в котором Даниил Худяков потихонечку отвоёвывает статус основного вратаря, имеет в активе всего три очка и вряд ли попадёт в стыки. Поставить на такой расклад можно за 44.00. Нужно обыграть «Аталанту» на выезде и «Лейпциг» дома и надеяться, что конкуренты будут терять очки. Прямо скажем, маловероятный расклад.