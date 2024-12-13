«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид. Нет Мбаппе — нет проблем

14 декабря в Мадриде состоится матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Райо Вальекано» и «Реал». Стартовый свисток на стадионе «Вальекас» прозвучит в 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча «Райо Вальекано» — «Реал» 14 декабря 2024 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.64, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 6.20 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид» (14.12.2024)

Младшее мадридское дерби исправно проходит в упорной борьбе. «Райо Вальекано» — середняк, но гордый. На «Реал» всегда запредельно настраивается. Последние девять очных встреч получились близкими, в четырёх из них «молнии» сумели зацепиться за очки.

Впрочем, на последнем отрезке сезона дела у «Райо Вальекано» идут, мягко говоря, так себе. Две победы против четырёх поражений. Обыграны борющиеся за выживание «Алавес» (1:0) и «Валенсия» (1:0). И надо отметить, что «летучие мыши» смотрелись лучше.

В этом и заключается основная проблема игр с «молниями». Им не нужно много моментов для того, чтобы добыть результат. «Райо» отлично действует вторым номером. Слаженно обороняется и доставляет соперникам проблемы на контратаках. Пропускает редко — 16 голов в 15 встречах Примеры, забивают не чаще — 15 мячей.

Вряд ли мадридское дерби подарит много забитых мячей. «Реал» ослаблен кадровыми потерями и играет без привычной уверенности. Повторён худший результат за последние пять лет по количеству поражений в первой половине сезона (5).

Хотя после досадного поражения от «Атлетика» из Бильбао (1:2) «сливочные» разгромили «Жирону» (3:0) и победили возглавляющую турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанту» (3:2). Один из голов бергамаскам забил Килиан Мбаппе. На 36-й минуте он покинул поле из-за травмы.

У француза проблемы. Он упускает голевые моменты, не реализует пенальти и притягивает скандалы. После того как Мбаппе покинул поле, Карло Анчелотти изменил схему игры, и именно это помогло победить «Аталанту». Забили Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Анчелотти возвращается к наработкам прошлого сезона, когда были выиграны Лига чемпионов и Примера. На международной арене дела поправили, пора навёрстывать в первенстве. «Барселона» часто теряла очки. «Сливочные» не упустят шанс возглавить турнирную таблицу. Возьмём П2 + ТМ 4.5 мяча. От мадридского дерби не стоит ждать много голов. Зато наверняка будет много борьбы и эмоций.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.98.