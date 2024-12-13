«Майнц» — «Бавария». Венсан Компани держит курс на чемпионство

Два предыдущих матча выиграны с общим счётом 9:3. Мюнхенцы вошли во вкус.

14 декабря состоится встреча 14-го тура немецкой Бундеслиги. На стадионе «МЕВА Арена» сойдутся «Майнц» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Бундеслиги «Майнц» — «Бавария» 14 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Майнца» оценивается коэффициентом 6.50 — в районе 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90, что составляет около 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Майнц» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «Бавария» (14.12.2024)

Под занавес прошлого сезона «Майнц» набрал отличный ход. Запал сохранён до сих пор. Клуб всё лучше осваивается в середине турнирной таблицы — занимает девятую строчку. Если всё сложится удачно, можно даже побороться за путёвку в еврокубки.

Месяц назад дома «карнавальщики» победили дортмундскую «Боруссию» (3:1), а в предыдущем туре навязали борьбу «Вольфсбургу» (4:3). Доставлять проблемы крепким командам они умеют. Хотя исполнительского мастерства и, как следствие, стабильности не хватает.

До этого «Майнц» уступил «Лейпцигу» (0:2), «Хайденхайму» (0:2) и «Вердеру» (1:2). Также немаловажно, что дортмундцев победили, играя в большинстве. Если у «Баварии» не будет удаления, зацепиться за очки «карнавальщикам» вряд ли удастся. Мюнхенцы одержали результативные победы в пяти из шести последних очных встреч.

Даже несмотря на травму Гарри Кейна, подопечные Венсана Компани делают уверенные шаги к победе в чемпионате Германии. Отрыв от идущего на втором месте франкфуртского «Айнтрахта» составляет шесть очков. В предыдущем туре Бундеслиги мюнхенцы уверенно победили «Хайденхайм» (4:2), затем в Лиге чемпионов разгромили «Шахтёр» (5:1).

Немного удивляет, что результативность без Кейна, уже приступившего к индивидуальным тренировкам, не снизилась. Зажигает молодая звезда «Баварии» Джамал Мусиала. В этих двух матчах он забил три мяча и отдал передачу, которую превратил в гол Томас Мюллер.

35-летний нападающий повторил рекорд Криштиану Роналду и Райана Гиггза по количеству сезонов подряд с голами в Лиге чемпионов (16). Компани использует его на позиции Гарри Кейна. Мюллер, естественно, забивает меньше англичанина, зато очень круто развивает атаки. Строго говоря, «Бавария» в полном порядке. Можно смело взять П2 + ТБ 2.5 мяча.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.