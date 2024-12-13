«Арсенал» — «Эвертон». Миколенко примерит ботинки Головина

Еврокубки отгремели, но нет времени расслабляться. Переносимся на внутреннюю арену, где продолжаются чемпионаты. В субботу, 14 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Способны ли гости на сенсацию или здесь всё уже понятно?

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Арсенал» — «Эвертон» 14 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.25, что можно представить как 80% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 13.50 (менее 10% вероятности). На ничейный исход дают коэффициент 6.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Эвертон» (14.12.2024)

Даже не думай, «Эвертон»! У тебя не получится запудрить нам мозги разгромной победой над «Вулверхэмптоном» со счётом 4:0. Дело в том, что «Вулвз» к этой минуте — аутсайдеры лиги, находятся в зоне вылета и борются за выживание. Забить в его ворота даже четыре безответных мяча не так уж сложно, будем откровенны.

Второй принципиальный момент заключается в результатах самого «Эвертона». Ливерпульский клуб до удачной встречи сидел без побед на протяжении пяти матчей. При этом на данном отрезке у него получилось забить всего лишь один раз. Да и вообще с реализацией у команды всё не так хорошо. К слову, меньше в АПЛ забил только замыкающий таблицу «Саутгемптон».

А теперь посмотрите на «Арсенал». Да, команда на коне! Победы над «Ноттингем Форест (3:0), «Спортингом» (5:1), «Вест Хэмом» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0) тому подтверждение. На буднях же лондонцы встречались в Лиге чемпионов с «Монако», где выступает Александр Головин, и выиграли со счётом 3:0. Причём счёт мог быть и крупнее.

Как видно, атака во главе с Букайо Сакой и Каем Хаверцем справляется на ура. Но и с линией защиты у «канониров» полный порядок. В чемпионате Англии реже пропускает только «Ливерпуль», а в Лиге чемпионов, помимо мерсисайдцев, ещё и итальянский «Интер». В остальном к лондонской команде реально не подкопаться.

Добавляет шансов на победу и тот факт, что «Арсенал» в Лиге чемпионов играл на своём поле. Конечно, по сравнению с «Эвертоном», команда играла чаще за то же количество дней, но, по крайней мере, никуда не летала, а потому должна успеть подготовиться к предстоящему матчу. История личных встреч, кстати, тоже на стороне хозяев. В трёх последних случаях неизменно праздновали победу.

За счёт чего «Эвертон» может проявить себя? Пожалуй, только за счёт импульса от недавней победы и более тщательной подготовки. Вот только «ириски» — одни из худших по набранным очкам на выезде. «Арсенал», напротив, крайне хорош в родных стенах. В предстоящем матче не ожидается ничего, кроме уверенной победы хозяев.

Ставка: «Арсенал» победит с форой (-1.5) за 1.70.