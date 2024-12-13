«Реймс» — «Монако». Головин исправится за 0:3 от «Арсенала»

Голов тоже будет много, но на этот раз получится забить самому.

Еврокубковые будни позади, но нет времени скучать. Перемещаемся на внутреннюю арену, которой традиционно даны на откуп выходные. В субботу, 14 декабря, на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе состоится матч 15-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Монако». Гостям предстоит исправиться за неприятный результат на евроарене, но просто не будет. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 Франции «Реймс» — «Монако» 14 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.06, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Реймса» оценивается коэффициентом 3.80 (чуть больше 25% вероятности). Ничейный исход более вероятен, но соразмерен победе хозяев.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Реймсе. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Монако» (14.12.2024)

«Монако», где выступает Александр Головин, колбасит. Победа над «Брестом» (3:2) сменилась поражением от «Бенфики» (2:3), а поражение от «Марселя» (1:2) сменилось победой над «Тулузой» (2:0). На неделе же монегаски выступали в Лиге чемпионов, гостили в Лондоне у местного «Арсенала» и получили безнадёжные 0:3. При этом могли получить даже больше.

Из-за нестабильности, понятное дело, команда несколько утратила прочность своих позиций. В чемпионате Франции уже делит вторую строчку с «Марселем», а в Лиге чемпионов вылетела из топ-8 и спустилась на 16-е место. Отставание от зоны, которая даёт прямую путёвку в 1/8 финала, составляет три очка. Отрыв от зоны вылета такой же.

Как можно заметить, весь этот отрезок матчей сопровождался большим количеством пропущенных мячей. Регулярные провалы и огрехи обороны далеко не всегда удаётся компенсировать реализацией атакующих футболистов. Отсюда можно сделать вывод, что подопечные Адольфа Хюттера — крайне весёлый коллектив. Тотал больше 2.5 мяча пробить могут.

Единственное, что успокаивает, так это состояние соперника. «Реймс» на выезде разгромил «Гавр» с Далером Кузяевым (3:0), но затем в трёх матчах чемпионата Франции набрал два из девяти возможных очков. Маловато будет! Хотя промежуточное девятое место в турнирной таблице выглядит амбициозно, нестабильность сейчас тоже присуща клубу.

В четырёх из пяти прошлых очных встреч «Реймс» и «Монако» на двоих забивали больше двух мячей. С учётом всего вышесказанного, логично ждать повторения тренда. Хозяева не настолько надёжны, чтобы сдержать крепкого оппонента, который наверняка постарается выиграть после неудовлетворительного результата в матче Лиги чемпионов.

С другой стороны, Александр Головин вместе со своими партнёрами возвращаются из Англии, а затем снова проведут какое-то время в дороге. Это всегда потеря в отдыхе и подготовке. Сыграть «на ноль» будет непросто. При таких раскладах ставка на тотал больше 2.5 мяча смотрится перспективно. Альтернатива — Х2 через «обе забьют» за счёт более высокого класса.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.74.