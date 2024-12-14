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Райо Вальекано — Реал смотреть онлайн бесплатно матч 14 декабря 2024 года

Экспресс с коэффициентом 7.17: «Реал» обходит «Барселону», «Бавария» не прощает
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на футбол 14 декабря
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Мадридцы выйдут на первое место в Испании, а мюнхенцы не дадут надежд преследователям.

С еврокубками разобрались, возвращаемся на внутренние арены. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча, которые пройдут в субюоту, 14 декабря.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все последние девять очных встреч получились близкими, в четырёх из них «молнии» сумели зацепиться за очки. Вряд ли мадридское дерби подарит много забитых мячей. «Реал» ослаблен кадровыми потерями и играет без привычной уверенности.

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Хотя после досадного поражения от «Атлетика» из Бильбао (1:2) «сливочные» разгромили «Жирону» (3:0) и победили возглавляющую турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанту» (3:2). Один из голов бергамаскам забил Килиан Мбаппе. На 36-й минуте он покинул поле из-за травмы.

Анчелотти возвращается к наработкам прошлого сезона, в котором были выиграны Лига чемпионов и Примера. На международной арене дела поправили, пора навёрстывать в первенстве. «Барселона» часто теряла очки. «Сливочные» не упустят шанс возглавить турнирную таблицу. Возьмём П2 + ТМ 4.5 мяча. От мадридского дерби не стоит ждать много голов. Зато наверняка будет много борьбы и эмоций.

Прогноз на матч «Майнц» — «Бавария»

Германия — Бундеслига . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Под занавес прошлого сезона «Майнц» набрал отличный ход. Теперь осваивается в середине турнирной таблицы — занимает девятое место. Доставлять проблемы крепким командам «карнавальщики» умеют. Хотя исполнительского мастерства и, как следствие, стабильности не хватает.

Мюнхенцы одержали результативные победы в пяти из шести последних очных встреч. Даже несмотря на травму Гарри Кейна, подопечные Венсана Компани делают уверенные шаги к победе в чемпионате Германии. Отрыв от идущего на втором месте франкфуртского «Айнтрахта» составляет шесть очков. В предыдущем туре Бундеслиги они уверенно победили «Хайденхайм» (4:2), затем в Лиге чемпионов разгромили «Шахтёр».

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И без Гарри Кейна мюнхенцы в полном порядке. Компани доверился опытному и мудрому Томасу Мюллеру. Тот, естественно, забивает меньше англичанина, зато очень круто развивает атаки. Строго говоря, «Бавария» в полном порядке. Можно смело взять П2 + ТБ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Удинезе» — «Наполи»

Италия — Серия А . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Удинезе
Удине
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наполи» не настолько расстраивает, чтобы давать такой относительно высокий коэффициент. Дело в том, что соперник сейчас в том состоянии, когда рассчитывать на сенсацию не получится. Да, «Удинезе» находится в топ-10 итальянской Серии А, но последняя серия игр совсем не внушает оптимизма.

Клуб из Удине в прошлом туре на выезде обыграл «Монцу» со счётом 2:1. Эта победа стала первой за шесть матчей, то есть с конца октября. При этом хозяева нанесли почти в три раза больше ударов по воротам (27 против 10). Ранее же «Удинезе» уступил «Венеции» (2:3), «Ювентусу» (0:2), «Аталанте» (1:2) и «Дженоа» (0:2), а также сыграл вничью с «Эмполи» (1:1). То есть, как видно, даже скромным командам многое позволял в собственной штрафной и довольно часто пропускал. Для «Наполи», который проходит непростой отрезок и нуждается в спокойной победе, это весьма подходящий вариант.

Тем более что история противостояний выглядит довольно приятно. «Наполи» одержал семь побед в девяти предыдущих очных встречах и ни разу не проиграл. Пожалуй, это тот случай, когда можно особо не мудрить, воспользоваться подарком от букмекеров и проверить лобовую победу гостей. А если хотите подстраховаться — Х2 через тотал меньше тоже имеет место быть.

Экспресс на футбол 14 декабря

Ставка 1: победа «Реала» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.98.

Ставка 2: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.07.

Ставка 3: победа «Наполи» за 1.75.

Общий коэффициент = 1.98 х 2.07 х 1.75 = 7.17.

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