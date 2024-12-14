«Вашингтон» — «Баффало». Есть четвёртая подряд

15 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Баффало». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в городе Вашингтон. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 15 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Баффало» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Баффало» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.00. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.70.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» (15.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Спенсер Карбери претендует на звание лучшего тренера по итогам регулярного чемпионата. Его команда лидирует по потерянным очкам. «Кэпиталз» выиграли 20 из 28 матчей. Накануне на выезде победили «Коламбус» (2:1 ОТ). Обе шайбы забросил проводящий невероятный сезон Алексей Протас. Он является лидером клуба по результативным действиям в равных составах (26).

Пару недель назад белорусский нападающий прекрасно взаимодействовал с Александром Овечкиным. Обильно снабжал его голевыми передачи. Как ни странно, попадание капитана в лазарет никак не отразилось на команде. Карбери прекрасно использует глубину состава. Здорово прибавляет молодёжь, в частности Иван Мирошниченко.

«Столичные» не показали лучшего хоккея с «Коламбусом», но «жакеты» были вынуждены играть предельно примитивно. Отменный прессинг и предельная внимательность в обороне стали ключом к победе. Карбери сочетает дисциплину с вариативностью. Его подопечные исправно владеют инициативой и создают уйму моментов.

У «Баффало» до некоторого времени тоже неплохо шли дела, но после отличного отрезка наступила жуткая чёрная полоса. «Сэйбрз» проиграли все восемь предыдущих встреч. Пять из поражений потерпели в основное время. В результате спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Не в последнюю очередь плохие результаты связаны с тяжёлым календарём. С другой стороны, домашних игр хватало, да и уровень соперников ниже не становится. Наоборот, впереди два выезда к лидерам — сначала в Вашингтон, затем в Торонто.

На последнем отрезке сезона подопечные Линди Раффа много пропускают — в восьми встречах в основное время получили 27 шайб. То есть в среднем за игру они получают в районе трёх-четырёх шайб. Можно смело взять лобовую победу «Вашингтона». Он видится явным фаворитом.

Чаще «столичных» не забивает ни одна команда лиги. В 28 матчах отгрузили 111 шайб, в среднем почти четыре за игру. Отсутствие Овечкина на результативности никак не сказывается. Он может со спокойной душой довести дело до полного восстановления. Это приоритет №1 для клуба и болельщиков.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.15.