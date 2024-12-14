«Вашингтон» — «Баффало». Есть четвёртая подряд

15 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Баффало». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в городе Вашингтон. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.
Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 15 декабря 2024 года
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Баффало» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).
Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Баффало» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.00. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.70.
Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» (15.12.2024)
Спенсер Карбери претендует на звание лучшего тренера по итогам регулярного чемпионата. Его команда лидирует по потерянным очкам. «Кэпиталз» выиграли 20 из 28 матчей. Накануне на выезде победили «Коламбус» (2:1 ОТ). Обе шайбы забросил проводящий невероятный сезон Алексей Протас. Он является лидером клуба по результативным действиям в равных составах (26).
Пару недель назад белорусский нападающий прекрасно взаимодействовал с Александром Овечкиным. Обильно снабжал его голевыми передачи. Как ни странно, попадание капитана в лазарет никак не отразилось на команде. Карбери прекрасно использует глубину состава. Здорово прибавляет молодёжь, в частности Иван Мирошниченко.
«Столичные» не показали лучшего хоккея с «Коламбусом», но «жакеты» были вынуждены играть предельно примитивно. Отменный прессинг и предельная внимательность в обороне стали ключом к победе. Карбери сочетает дисциплину с вариативностью. Его подопечные исправно владеют инициативой и создают уйму моментов.
У «Баффало» до некоторого времени тоже неплохо шли дела, но после отличного отрезка наступила жуткая чёрная полоса. «Сэйбрз» проиграли все восемь предыдущих встреч. Пять из поражений потерпели в основное время. В результате спустились на 14-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Не в последнюю очередь плохие результаты связаны с тяжёлым календарём. С другой стороны, домашних игр хватало, да и уровень соперников ниже не становится. Наоборот, впереди два выезда к лидерам — сначала в Вашингтон, затем в Торонто.
На последнем отрезке сезона подопечные Линди Раффа много пропускают — в восьми встречах в основное время получили 27 шайб. То есть в среднем за игру они получают в районе трёх-четырёх шайб. Можно смело взять лобовую победу «Вашингтона». Он видится явным фаворитом.
Чаще «столичных» не забивает ни одна команда лиги. В 28 матчах отгрузили 111 шайб, в среднем почти четыре за игру. Отсутствие Овечкина на результативности никак не сказывается. Он может со спокойной душой довести дело до полного восстановления. Это приоритет №1 для клуба и болельщиков.
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.15.