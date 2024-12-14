«Манчестер Сити» — «МЮ». Аморима не волнуют проблемы Гвардиолы

Еврокубки отгремели, но нет времени расслабляться. Переносимся на внутреннюю арену, где продолжаются чемпионаты. В воскресенье, 15 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. И это не тот случай, когда можно быть уверенным в исходе.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 15 декабря 2024 года

Несмотря на последние результаты соперников, букмекеры в своих прогнозах дают однозначное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 61% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 5.20 — менее 20% вероятности.

Вместе с тем аналитики уверены, что центральная встреча 16-го тура чемпионата Англии получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, хотя допускают и 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «МЮ» (15.12.2024)

Показалось! После разгромной победы над «Ноттингем Форест» со счётом 3:0 и результативной ничьей с «Кристал Пэлас» со счётом 2:2 можно было подумать, что «Манчестер Сити» потихоньку приходит в себя. Однако просто показалось. На буднях клуб гостил у итальянского «Ювентуса» в Лиге чемпионов и потерпел поражение со счётом 0:2, хотя владел инициативой.

Из-за продолжительной серии неудач положение «горожан» уже трудно назвать доминирующим. В чемпионате Англии они опустились на четвёртое место, а в лидеры выбился «Ливерпуль». Отставание перед 16-м туром составляет восемь очков, и у конкурента есть игра в запасе. На Лигу чемпионов же вообще смотреть страшно — там команде грозит вылет.

Совсем непонятно, почему букмекеры отдают такое большое преимущество подопечным Хосепа Гвардиолы. Да, «Манчестер Юнайтед» немного сбавил свой пыл. Эмоции от смены тренера спали, и появились поражения. После семиматчевой беспроигрышной серии манкунианцы уступили «Арсеналу» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3). Но не всё так однозначно.

Во-первых, покажите того, кто не проигрывал «Арсеналу». Во-вторых, после удалось на характере добыть победу в гостях у «Виктории Пльзень» (2:1) в Лиге Европы. И это несмотря на то, что в последнее время часто чудит голкипер «красных дьяволов» Андре Онана. Настроение должно быть рабочее, а преимущества в свежести соперник не получит, поскольку тоже был на выезде.

Если не считать игры с «Арсеналом», когда футболисты «Манчестер Юнайтед» забить не сумели, они демонстрируют солидную результативность. В четырёх из шести матчей под руководством Рубена Аморима отличались не менее двух раз. С учётом нестабильности и непредсказуемости «Манчестер Сити», вполне могут отличиться снова. И не один раз!

Тем более что даже с проблемным Эриком тен Хагом у «МЮ» получалось доставлять неприятности банде Хосепа Гвардиолы. В последних двух очных встречах «Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Манчестер Сити» в основное время. Лишил Гвардиолу Кубка Англии и был очень близок к тому, чтобы лишить ещё и Суперкубка Англии.

На таком фоне мы бы подумали над победой «МЮ» с плюсовой форой. Даже если он и проиграет в один мяч, произойдёт возврат ставки. Другой перспективный вариант — индивидуальный тотал гостей больше 1 мяча. Как минимум на один гол наиграть они должны, а это уже возврат. Но нестабильная оборона «Сити», пропустившая девять раз за пять последних игр, может пропустить больше.

Ставка 1: «Манчестер Юнайтед» победит с форой (+1) за 1.90.

Ставка 2: «Манчестер Юнайтед» забьёт больше 1 мяча за 1.81.