«ПСЖ» — «Лион». Сафонову не до этого, а Доннарумме не надо

Еврокубковые будни позади, но нет времени скучать. Перемещаемся на внутреннюю арену, которой традиционно даны на откуп выходные. В воскресенье, 15 декабря, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 15-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион». Клуб, где выступает Матвей Сафонов, принимает претендента на медали. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 Франции «ПСЖ» — «Лион» 15 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах очень верят в хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.44, что можно представить как 69% вероятности. Победа «Лиона» при этом оценивается коэффициентом 6.50 — всего 15% вероятности. Ничейный исход вероятнее, но коэффициент тоже достаточно рискованный.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Париже. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион» (15.12.2024)

Кажется, Матвею Сафонову совсем не до футбола. Судебная эпопея никак не хочет заканчиваться, а на таком фоне нормально работать будет трудно любому. Так ещё и Джанлуиджи Доннарумма в недавнем матче с «Ред Булл Зальцбург» (3:0) в Лиге чемпионов во второй раз подряд сохранил свои ворота нетронутыми. Российский же голкипер не играет с 26 ноября.

Последняя победа должна вдохновить парижан, ведь до неё случилось поражение от «Баварии» (0:1) и ничьи со скромными «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0). Положение в чемпионате Франции у коллектива по-прежнему твёрдое, но отрыв от преследователей потихоньку сокращается. Набравший ход «Марсель», например, отстаёт всего на пять очков. Равно как и «Монако».

«Лион», в свою очередь, претендует как минимум на место в тройке лучших. Набрал приличный ход в Лиге 1, не проигрывает на протяжении девяти туров, добыв на этом отрезке шесть побед. Внушительно! Кроме того, у клуба ещё и с реализацией всё неплохо. К 15-му туру в чемпионате больше него забили только две команды, которые идут в топ-2.

Преимущества в свежести лионцы не получат, поскольку в четверг выступали в Лиге Европы. Однако эйфория от результатов может перекрыть усталость. В конце ноября они разгромили на выезде азербайджанский «Карабах» (4:1), а на этой неделе дома разобрались с немецким «Айнтрахтом» (3:2), хотя даже пропустили первыми. Такое обычно бодрит.

По крайней мере, без гола футболисты «Лиона» остаться не должны. Результативность у них на высоком уровне. Забитые мячи есть, и их много. Причём с соперниками разного калибра. «ПСЖ», как мы уже сказали, последние две встречи отыграл «на ноль», но это не должно туманить глаза. Кто бы не вышел в стартовом составе — Сафонов или Доннарумма, надёжности в обороне клубу не хватает.

Любопытно также, что Джанлуиджи Доннарумма после потери статуса основного голкипера и некоторых успехов Матвея Сафонова в роли своего сменщика приостановил переговоры по поводу продления контракта в парижском клубе. Некоторые СМИ сообщают, что итальянский вратарь может покинуть Францию по завершении этого сезоне. Если так, то это может отразиться на мотивации.

В то же время понятно, что «ПСЖ» на своём поле после победы в Лиге чемпионов вряд ли отдаст инициативу. Вторая победа подряд лишней не будет. А «Лион», хотя и забивает, пропускает регулярно. При таких раскладах ставка на голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча напрашивается сама. Тем более что такой вариант заходил в трёх последних очных встречах.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.73.