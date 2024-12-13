Нокаут в первом раунде и ничья! Самые дикие ставки на бой Усик — Фьюри

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке в мае Усик победил раздельным решением. С каждым днём появляется всё больше различных прогнозов и рынков, на которые букмекеры принимают ставки. В этом материале мы расскажем о самых больших коэффициентах, которые предлагают букмекеры на предстоящий поединок.

Ничья — коэффициент 20.00

Достаточно редкий исход для боксёрских боёв, тем более на таком уровне. Но если посмотреть на это с другой стороны? Сейчас и Усик, и Фьюри извлекут много полезной информации из первого поединка. Украинец теперь куда лучше представляет силу ударов Цыганского короля и понимает, когда стоит ввязываться в размен ударами, а когда – нет. Ну а Тайсон же должен прибавить в футворке и защите. Только с поднятыми руками Фьюри может претендовать на победу.

Оба бойца — высококлассные, одни из лучших в истории как минимум современного бокса. Так что мы вправе ожидать очень близкий поединок. И почему бы ему не завершиться ничьей? В конце концов, такой исход наверняка приведёт к третьему, ещё более рейтинговому бою! Если такая ставка сыграет, то с 1000 рублей можно получить 20 000.

Фьюри минимум трижды окажется в нокдауне — 24.00

Если вы смотрели предыдущий бой, то наверняка помните, что в девятом раунде Усик отправил Фьюри в достаточно тяжёлый нокдаун. Всему виной манера ведения боя Цыганским королём. Опущенная передняя рука сыграла с ним злую шутку.

Возможно ли такое, что Фьюри не сделает никаких выводов? Теоретически – да. Тайсон много лет боксировал в своём стиле. Заставит ли поражение поменять тактику? Наверняка какие-то попытки будут. Но это не значит, что в ходе боя Фьюри сохранит нужный план на весь поединок. Периодически он будет срываться к базовым настройкам. И здесь Усик может его подловить. Три нокдауна представить, конечно, очень сложно. Но чем чёрт не шутит? Если украинец будет пользоваться слабостями Фьюри и покажет свой лучший бокс, то он способен отправить британца в нокдаун, и не в один. Всё-таки мощи нокаутирующей Усику может и не хватить. А вот потрясти — это реально. Риск, конечно, огромный, но с 1000 рублей ставки можно получить 24 000 в случае успеха.

Досрочная победа в первом раунде — 49.00

Вариант если не сумасшедший, то близкий к этому. Представить, что один из бойцов завершит поединок в первом же раунде, очень и очень сложно. Но лаки-панч есть лаки-панч. Потеря концентрации на долю секунды, один мощнейший и точный удар — и падение может состояться. Звучит как фантастика. Но в боксе бывает всякое. Делаете ставку на 1000 рублей — получаете 49 000, если всё сыграет как надо.

Как повысить коэффициент до 98.00?

Можно и удвоить котировку. Это будет практически та же самая ставка, но есть нюанс — нужно не просто предвидеть нокаут в первом раунде, но и правильно определить боксёра, который нанесёт точный удар. С одной стороны, Фьюри обладает мощнейшим ударом, который может свалить любого. С другой — в плане защиты британец в первом бою выглядел куда хуже. Если эта тенденция продолжится, у Усика будет шанс. Вероятность такого расклада мизерная, но, если вдруг ставка зайдёт, с 1000 рублей вы можете получить на выплату 98 000.

Ставки с дикими коэффициентами играют не так часто. Однако в спорте может быть всякое. Главное, помните, что ставки — это развлечение, а не способ заработка.