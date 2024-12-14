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Челси — Брентфорд, прогноз на матч АПЛ 15 декабря 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Челси» — «Брентфорд». По пятам за «Ливерпулем»
Михаил Коробов
«Челси» — «Брентфорд», прогноз на матч АПЛ
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«Аристократы» продолжают вести погоню за мерсисайдцами. Мареска держит марку.

15 декабря, в воскресенье, в матче 16-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби. «Челси» примет «Брентфорд». Стартовый свисток на стадионе «Стэмфорд Бридж» прозвучит в 22:00 мск. Главный судья — Питер Бэнкс.

Ставки букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Брентфорд» 15 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.35, что примерно равно 73% вероятности. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 8.50 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Брентфорд» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Брентфорд» (15.12.2024)

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Энцо Мареска превосходит своего учителя. В то время как «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы испытывает серьёзные проблемы и спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, «аристократы» поднялись на второе место. Беспроигрышная серия в первенстве насчитывает семь встреч, из которых пять — победы.

Мерсисайдцы тоже возьмут три очка:
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«Ливерпуль» — «Фулхэм». «Челси», «Арсенал» и «Ман Сити» глотают пыль

В предыдущем туре «Челси» обыграл «Тоттенхэм» (4:3). К 11-й минуте «шпоры» вели 2:0. Оба гола забили благодаря «привозам» Марка Кукурельи (он дважды поскользнулся). Стоило испанцу сменить бутсы, дела пошли на лад. Волевая победа в дерби придаст и без того отлично смотрящимся «синим» дополнительный заряд уверенности.

Ведёт команду за собой Коул Палмер, выделяющийся техникой, высоким футбольным интеллектом и стальными нервами. Полузащитник хладнокровно реализовал все 12 пенальти в чемпионате Англии, что является лучшим 100-процентным показателем в истории лиги. Последний забил «Тоттенхэму», да ещё как красиво — «паненкой».

Мареска даёт Палмеру полную свободу для творчества и развивает молодёжь. Не прогрессирует разве что Михаил Мудрик. Тренер на него толком не рассчитывает, редко выделяет игровое время. Недавно украинец ещё и заболел. Его участие в матче с «Брентфордом» под большим вопросом.

Второе подряд дерби — испытание для «аристократов» на прочность. Впрочем, основная угроза от «пчёл» исходит на «Джитек Коммьюнити». За пределами домашних стен они весьма уязвимы. Хуже в гостях выступает только замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон».

Новые проблемы мадридцев:
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К чести «Брентфорда», стоит отметить, что все выезды были сложными. Также важно, что «пчёлы» сравнительно немного пропустили — 14 мячей в семи играх, то есть в среднем получают два за игру. Правда, и забили за этот период времени совсем мало — пять голов.

Предлагаем проверить П1 + ТМ 4.5 мяча. У «Челси» результативность одна из лучших в лиге, но часто команда играет по счёту. В семи встречах в АПЛ дома она забила только 12 голов, а пропустила восемь. Прагматично. С высокой долей вероятности планку в четыре мяча команды не преодолеют.

Ставка: победа «Челси» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.06.

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