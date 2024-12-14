«Милан» — «Дженоа». Легенда лондонского «Арсенала» всё испортит

При Виейра генуэзцы пока не проигрывают. «Милан» ждёт разочарование.

В верхней части турнирной таблицы чемпионата Италии высокая конкуренция. 15 декабря состоится встреча 16-го тура Серии А. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Милан» примет «Дженоа». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Милан» — «Дженоа» 15 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа «Дженоа» оценивается коэффициентом 9.80 — в районе 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Милан» — «Дженоа» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Дженоа» (16.12.2024)

По мнению легендарного Массимо Амброзини, «Милан» испытывает наибольшие трудности в Серии А пропорционально силе состава. Паулу Фонсека плохо распоряжается имеющимися ресурсами. Хромают рисунок игры и самоотдача футболистов. Само собой, это сказывается на результатах.

Тренера могут уволить в случае непопадания в еврокубки. «Россонери» занимают седьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на шестом месте «Ювентуса» составляет пять очков. Если Фонсека не хочет лишиться работы, надо выправлять положение.

На этой неделе дома «Милан» не без труда победил «Црвену Звезду» (2:1), которая в семи предыдущих турах Лиги чемпионов пропустила 19 мячей. У «россонери» мало что получается в атаке. В 14 встречах в чемпионате Италии они забили только 24 гола (в среднем 1,7 за матч).

Тем временем «Дженоа» возглавил Патрик Виейра. Под его руководством команда провела три матча, в которых сыграла вничью с «Кальяри» (2:2) и «Торино» (0:0), а также победила «Удинезе» (2:0). Назначение легендарного француза заметно взбодрило футболистов.

Качество футбола пока что ниже среднего, но главное — получается цепляться за очки. В неудовлетворительном тонусе пребывает недавно подписанный клубом из Генуи Марио Балотелли. Виейра выпускает его в самой концовке. Глядишь, со временем форвард наберёт форму.

С «Дженоа» у «Милана» точно возникнут трудности. У «грифонов» слабая атака, зато оборона действует слаженно. В предыдущих шести играх Серии А пропустили только четыре гола. Предлагаем проверить ТМ 2.5 мяча.

В начале сезона генуэзцы отняли очки у «Интера» (2:2) и «Болоньи» (2:2). На матчи с клубами из верхней части турнирной таблицы они настраиваются хорошо. Победить «россонери» вряд ли получится, но за ничью зацепиться шансы неплохие. Эмоциональный подъём от назначения Виейра поможет.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.22.