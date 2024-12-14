Экспресс на АПЛ: «Ливерпуль» и «Арсенал» снова сделают это

В субботу состоятся сразу несколько встреч чемпионата Англии с участием топ-клубов. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс из трёх событий на матчи 14 декабря.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Фулхэм»

«Ливерпуль» держит планку. Возглавляет турнирную таблицу АПЛ с солидным отрывом и выиграл все шесть матчей в Лиге чемпионов. «Фулхэм» зарекомендовал себя весьма бойким и опасным середняком. Прежде всего выделим грамотно выстроенную оборону. Марку Силва знает в этом толк. Всего лишь в трёх встречах чемпионата Англии его подопечные пропустили больше одного мяча.

В предыдущем туре «дачники» вообще сдержали давление «Арсенала» (1:1). Позволили «канонирам» нанести только четыре удара в створ. Впрочем, избежали поражения подопечные Силвы не без удачи. И надо отметить, что им очень помогла поддержка болельщиков.

В гостях «Фулхэм» неплох, но не более того. Победил только в двух из семи встреч на чужом поле и трижды сыграл вничью. Выделяется низкая результативность. За этот период лондонцы забили восемь мячей, а пропустили — семь. От этого и оттолкнёмся. Напрашивается П1 + ТМ 3.5 мяча. Вторую подряд сенсацию «дачники» не осилят. Преследователям «Ливерпуля» придётся подождать новой осечки.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон»

Ливерпульский клуб до разгрома «Вулверхэмптона» сидел без побед на протяжении пяти встреч. При этом на данном отрезке у него получилось забить всего лишь один раз. Да и вообще с реализацией у команды всё не так хорошо. К слову, меньше в АПЛ забил только замыкающий таблицу «Саутгемптон».

А теперь посмотрите на «Арсенал». Да, команда на коне! Победы над «Ноттингем Форест (3:0), «Спортингом» (5:1), «Вест Хэмом» (5:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:0) тому подтверждение. На буднях же лондонцы встречались в Лиге чемпионов с «Монако», где выступает Александр Головин, и выиграли со счётом 3:0. Причём счёт мог быть и крупнее.

История личных встреч, кстати, тоже на стороне хозяев. В трёх последних случаях неизменно праздновали победу. «Ириски» — одни из худших по набранным очкам на выезде. «Арсенал», напротив, крайне хорош в родных стенах. В предстоящем матче не ожидается ничего, кроме уверенной победы хозяев.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»

Бирмингемцы сильно испортили выездную статистику в АПЛ. У них три поражения подряд на чужом поле с общим счётом 1:9! Но статистика ничего не стоит без контекста. А он заключается в уровне соперников — «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси». Как ни крути, а «Форест» при всех своих приятных результатах куда менее силён.

«Астон Вилла» с тех пор провела две домашние встречи в АПЛ: хлопнула «Брентфорд» и дожала «Саутгемптон», пропустив всего один мяч за 180 минут. В двух предыдущих турах Лиги чемпионов — 0:0 с «Ювентусом» и 3:2 с «Лейпцигом». В общем, с защитой в последнее время у Эмери порядок.

Почему это важно? «Ноттингем» — худший в АПЛ за четыре прошлых тура по явным голевым моментам. Всего три. С игрой первым номером тут проблемы даже на своём поле, а «Вилла» после битвы в Лейпциге и перелёта в Англию вряд ли покажет свой лучший футбол. Длина скамейки не та. Вырисовывается довольно закрытая игра. Тотал меньше 2.5 гола за 2.00 и «обе забьют — нет» за 2.15 выглядят здорово. Второй вариант, пожалуй, интереснее.

Экспресс на АПЛ 14 декабря

Ставка 1: победа «Ливерпуля» + тотал меньше 3.5 гола за 2.55.

Ставка 2: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.73.

Ставка 3: обе забьют в матче «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» — нет за 2.15.

Общий коэффициент = 2.55 х 1.73 х 2.15 = 9.48.