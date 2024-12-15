Подарок букмекеров на дерби «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Берём?

Аналитики перепутали котировки или сошли с ума. Так не бывает!

В воскресенье, 15 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Эксперт в беттинге с восьмилетним опытом работы в букмекерских компаниях Владимир Прокофьев ставит на команду Рубена Аморима.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» в чудовищном кризисе. Игроки в функциональной и психологической яме, а больше всего беспокоит состояние Гвардиолы. Пеп – возможно, лучший тренер XXI века, но сейчас у него огромные проблемы, включая ментальные.

Даже на этом фоне «Манчестер Сити» идёт явным фаворитом предстоящего дерби. Котировки на П1 у букмекеров идут в районе 1.60-1.65. Неужели аналитики всего мира сошли с ума? Мы говорим о команде, которая выиграла лишь раз за последние 10 матчей!

Статистика «Ман Сити» – на уровне аутсайдера из зоны вылета. Поэтому я попросту обязан проверить Х2 на «Ман Юнайтед» за бодрый коэффициент 2.35. Команду Аморима не уважают букмекеры, что нам на руку.

Да «красные дьяволы» не в лучшей форме, но всё же у них лишь два поражения на том же отрезке в 10 предыдущих матчей. После увольнения тен Хага многие игроки заметно прибавили, плюс спали груз ответственности и негатив.

Аморим в последней встрече со «Спортингом» как раз разгромил Гвардиолу – 4:1 в Португалии. Рубен знает сильные и слабые стороны визави, ему не нужно время на адаптацию или на разведку на стартовом отрезке.

«Юнайтед» достаточно сыграть на контратаках и грамотно использовать свои шансы – «Сити» абсолютно каждому сопернику даёт возможности созидать. Гостям нужно исключить косяки Онана (не будет ведь второго кряду, правда?), и тогда коэффициент сильно выше «двойки» на Х2 можно считать подарком.

Даже в прошлых очных матчах у «Сити» возникали проблемы – хотя команда Гвардиолы была сильнее и считалась явным фаворитом. В итоге это вылилось в 1:2 в финале Кубка и в победу по итогам серии пенальти в Суперкубке. С тех пор «горожане» стали слабее, а «Юнайтед», наоборот, прибавил.

Поэтому выбор очевиден. Только будьте аккуратны и не воспринимайте ставки в качестве источника заработка. Помните, что это всего лишь досуг.

Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.35.

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