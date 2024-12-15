«Миннесота» — «Вегас». Кирилл Капризов сделал выводы

16 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Вегас». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Миннесота» — «Вегас» 16 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с коэффициентом 2.44, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Вегаса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 37% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Вегас» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.70. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» (16.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 декабря 2024, понедельник. 02:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Уверенности у «Миннесоты» поубавилось. Не в последнюю очередь из-за кадровых потерь. Вот-вот вернётся в состав Матс Цуккарелло, но приключилась новая большая беда. В долгосрочный список травмированных угодил лучший игрок сезона НХЛ по показателю полезности — защитник Джейкоб Миддлтон.

Потеря теневого героя аукнулась моментально. «Миннесота» крупно проиграла «Эдмонтону» (1:7). Джон Хайнс назвал игру нетипичной для команды. Было совершено много простых ошибок, не набрал очков Кирилл Капризов. Лучший бомбардир «дикарей» закончил встречу с показателем полезности «-2».

Журналисты считают Капризова главным претендентом на «Харт Трофи». Он выделяется высоким хоккейным IQ и потрясающей техникой. В равных составах россиянин набрал 33 очка, что является одним из лучших показателей в лиге. Однако один в поле не воин. Нужна вменяемая помощь сокомандников, а они то играют, то нет.

Ощутимо снизилась надёжность обороны «Миннесоты». Те самые семь пропущенных шайб от «Ойлерз» это наглядно показали: огромное количество подставлений с «пятачка», проигранные добивания, забытые на дальней штанге соперники. Это не дело! Прежде защита «дикарей» была одной из лучших в лиге. «Вегас» непременно воспользуется этим. Что-что, а результативность у него прекрасная — в среднем за игру забивает в районе 3.5 гола.

Часто радуют Павел Дорофеев и Иван Барбашёв. Забивают, отдают, помогают «рыцарям» уверенно идти среди лидеров. К слову, Барбашёв не сильно отстаёт от Капризова по количеству набранных очков в равных составах. На его счету 28 результативных действий в формате 5х5. Впечатляет!

«Голден Найтс» проводят ударный отрезок сезона и редко проигрывают. При этом «Вегас» обыграл немало сильных соперников. Единственное — в Миннесоту он отправляется через день после сложной игры с «Эдмонтоном». Хватит ли сил? Впрочем, «Миннесота» накануне тоже билась с «Филадельфией». Особого преимущества в свежести ни у кого не будет.

Напрашивается ставка на ТБ 6 шайб. «Миннесоту» штормит, но в целом на её нападение можно рассчитывать. В среднем за игру «дикари» забивают больше трёх голов. Ждём, что Барбашёв и Капризов подарят болельщикам массу положительных эмоций от просмотра хоккея. От них можно и нужно ожидать результативных действий.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 2.04.