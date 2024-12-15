«Лацио» — «Интер». Индзаги охладит пыл римлян

Календарь беспощаден. Ещё толком не отошли от еврокубков, а нужно уже думать о внутренней арене. В понедельник, 16 декабря, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч «Лацио» — «Интер», который закроет программу 16-го тура итальянской Серии А. На этот раз самое вкусное решили оставить на десерт. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Лацио» — «Интер» 16 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Шансы увидеть победу «Лацио» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход и оцениваются коэффициентом 3.60 — около 27% вероятности.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что центральный матч 16-го тура чемпионата Италии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Интер» (16.12.2024)

«Лацио» что-то понесло. И это хорошо! Сначала римский клуб выбил «Наполи» из Кубка Италии, выиграв на своём поле в 1/8 финала со счётом 3:1. Затем отобрал очки у того же «Наполи» в чемпионате Италии, победив уже на выезде со счётом 1:0. На неделе же он гостил у нидерландского «Аякса» в Лиге Европы и снова выиграл — со счётом 3:1.

Положение римлян становится более уверенным. На внутренней арене уже закрепились в топ-5, отставание от лидирующей «Аталанты» перед стартом 16-го тура составляло три очка. А в еврокубках вовсе получается возглавлять общую таблицу. Правда, на пятки наступает испанский «Атлетик», у которого хуже лишь дополнительные показатели.

Однако «Интер» — очень непростой соперник, как ни посмотри. Да, недавно он на выезде проиграл леверкузенскому «Байеру» в Лиге чемпионов, но единственный мяч пропустил лишь на 90-й минуте. А до того шёл на беспроигрышной серии из 13 матчей в разных турнирах. Среди побеждённых оппонентов — «Рома» (1:0), «Арсенал» (1:0), «РБ Лейпциг» (1:0).

Отличительными чертами «нерадзурри» в играх с крепкими атакующими командами являются грамотная оборона и нежелание брать инициативу. «Роме» и «Арсеналу» они уступили по проценту владения мячом, а «Лейпциг» превзошли лишь на 1%. Зато результат есть. В чемпионате Италии можно похвастаться местом в топ-3, в Лиге чемпионов — в топ-8. Что ещё нужно?

Обычно матчи «Лацио» и «Интера» получаются довольно результативными. В пяти из восьми последних забивали обе стороны, а тотал превышал два мяча на двоих. На этот раз я бы не стал ожидать много ошибок от команд. Дело ещё в турнирной борьбе и в повышенных ставках. Соперники идут рядом в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков. При этом у миланцев есть игра в запасе.

Понятно, что до конца сезона ещё далеко, многое поменяется. И всё же плотность в верхней части таблицы высокая, поражение отбросит любого от лидера. Вполне возможно, что тренеры захотят сыграть аккуратно в обороне, и по той причине, что соперник опасен, он может наказать. Короче, проверяем тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.