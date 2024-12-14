Колби Ковингтон — Хоакин Бакли: не сложнее, чем сделать Трампа президентом США

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Тампе (США) состоится турнир UFC on ESPN 63. В его главном бою в полусреднем весе сразятся Колби Ковингтон и Хоакин Бакли. Сможет ли друг недавно избранного президента США Дональда Трампа удивить букмекеров и победить?

Во сколько начало боя Ковингтон — Бакли

Бой между Колби Ковингтоном и Хоакином Бакли начнётся ориентировочно в 8:30 мск.

Где смотреть бой Ковингтон — Бакли

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC on ESPN 63 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Ковингтон — Бакли, ставки и коэффициенты

Букмекеры предлагают коэффициент 1.37 на Бакли, а на победу Ковингтона дают 3.20. На досрочное завершение боя можно поставить с коэффициентом 1.88, а полный бой идёт за 1.86. На нокаут от любого из бойцов предлагают коэффициент 2.30, болевой или удушающий оценили в 8.50.

Будет апсет?

Скандальный Колби Ковингтон наконец возвращается в октагон. Свой предыдущий бой Колби провёл год назад. Правда, причина, по которой Ковингтон допустил такой перерыв, была уважительной. Он помогал Дональду Трампу в его предвыборной кампании. Теперь эта миссия выполнена, можно взяться и за любимое дело. Тем более что Колби нужно возвращать утраченные позиции.

Шесть лет назад Ковингтон стал временным чемпионом, но сделать последний шаг и стать полноценным лидером у него так и не получилось. Причём у Колби было три попытки, но его дважды победил Камару Усман, а в последней попытке — Леон Эдвардс. Кажется, в последние годы Хаос больше заботился о трэш-токе и том, что происходит вокруг боёв, но не о том, что ждёт его в клетке. При этом Ковингтон — действительно талантливый боец. У него потрясающая выносливость и отличные борцовские навыки.

Но и соперник у него очень серьёзный. Хоакин Бакли идёт на серии из пяти побед. Конечно, оппоненты были несколько другого калибра. В этом году Хоакин провёл уже три поединка и находится в отличной форме. Он действительно огромный для своего веса, у него хорошие ударные навыки и неплохая защита от тейкдаунов. Ну и мотивация, конечно. Победа над Ковингтоном даст Хоакину выход на новый уровень. Тот, на котором титул чемпиона максимально близко.

Главный вопрос в этом бою — мотивация Ковингтона. Хаосу не хватало её в последнее время. И, кажется, пора задуматься. Нужно либо сосредоточиться на карьере и вернуться к борьбе за чемпионство, либо же пора постепенно заканчивать. Мы всё же склоняемся к тому, что Колби ещё не всё сказал в единоборствах. Да и при поддержке такого друга, как Трамп, позориться негоже!

Бакли — серьёзный ударник, он сможет потрясти Ковингтона. Но Колби всегда выделялся своей стойкостью. И, пережив стартовый натиск, он способен повести бой в том ключе, который выгоден ему. Клинчи и переходы в партер. Ну а там Хаос однозначно сильнее. И в чемпионских раундах может даже и финишировать соперника. А может быть, дело дойдёт до решения. Но мы не будем изобретать велосипед и просто поставим на победу Ковингтона за 3.20.

Ставка: победа Колби Ковингтона за 3.20.