«Галатасарай» — «Трабзонспор». Назло Жозе Моуринью

«Фенербахче» неделю назад проиграл в дерби «Бешикташу». Действующий чемпион не даст к себе подобраться.

В чемпионате Турции стало меньше интриги. «Галатасарай» лидирует с заметным отрывом. 16 декабря состоится матч 16-го тура Суперлиги, в котором действующий чемпион примет «Трабзонспор». Стартовый свисток прозвучит на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле в 21:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Суперлиги «Галатасарай» — «Трабзонспор» 16 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа «Трабзонспора» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Галатасарай» — «Трабзонспор» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.31. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Прогноз на матч 16-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» — «Трабзонспор» (16.12.2024)

Лидерство «Галатасарая» мало кого удивляет. Состав клуба полон звёзд первой величины. Даже несмотря на отсутствие Мауро Икарди, который отправился в Аргентину на операцию, действующий чемпион Турции преуспевает на всех фронтах.

Подопечные Окана Бурука идут без поражений в Лиге Европы и национальном первенстве. 15 побед и пять ничьих. В предыдущем туре чемпионата Турции победили «Сивасспор» (3:2). С 16-й минуты «львы» играли в меньшинстве, но по содержанию так и не скажешь. Они доминировали, победив вполне по делу.

Поражение в матче предыдущего тура первенства от «Бешикташа» (0:1) может очень дорого стоить занимающему второе место в турнирной таблице «Фенербахче» Жозе Моуринью. Отставание от «Галатасарая» увеличилось до шести очков. Нагнать будет сложно. «Львам» ведь осечки не свойственны.

«Трабзонспор» видится вполне удобным соперником для подопечных Окана Бурука. Сезон складывается для бордово-синих неудачно. Они уже вылетели из еврокубков и опустились на 14-ю строчку в чемпионате. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.

В последних шести матчах в Суперлиге «Трабзонспор» победил только замыкающий турнирную таблицу «Адана Демирспор» (5:0), а также сыграл вничью с «Касымпашой» (2:2). В обоих случаях набрал очки дома.

Основная причина плохих результатов — травмы. В лазарете практически вся оборона «Трабзонспора». Уже дошло до того, что основным центральным защитником стал 22-летний резервист Арсений Батагов.

Предлагаем проверить П1 + тотал больше 3.5 мяча. Забивает «Галатасарай» чаще всех в Суперлиге — 38 голов в 14 встречах, то есть в среднем примерно 2,7 гола за игру. «Трабзонспор» может ответить, забить гол или даже два, но сдержать давление лидера в текущем составе — утопия.

Ставка: победа «Галатасарая» и тотал больше 3.5 мяча за 2.32.