«Барселона» — «Леганес». Догонялки с «Реалом» продолжаются

Ямаль и Левандовски оправились от травм. Теперь форы «Реал» и «Атлетико» не получат.

15 декабря в Барселоне состоится матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Леганес». Стартовый свисток на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» прозвучит в 23:00 мск. Главный судья — Алехандро Кинтеро Гонсалес.

Что ждут букмекеры от матча «Барселона» — «Леганес» 15 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.16, что приблизительно равно 84% вероятности. Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 19.0 — в районе 5%. Ничейный исход можно найти в линии за 9.50, что составляет около 10%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Леганес» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Леганес» (15.12.2024)

После неудачного отрезка «Барселона» взяла себя в руки. Разгромила «Мальорку» (5:1) и сыграла на выезде вничью с «Бетисом» (2:2) в Примере, а также победила дортмундскую «Боруссию» (3:2) в Лиге чемпионов.

Улучшились показатели во многом из-за возвращения в состав Ламина Ямаля. Сразу же повысились вариативность атаки и результативность. Вундеркинд издевательски и внешне легко обыгрывает соперников, классно обостряет, забивает красивые голы.

Нередко с передач Ямаля забивает Роберт Левандовски. У поляка тоже недавно было повреждение, а теперь он активно набирает форму. Какие шансы у «Леганеса» в гостях избежать разгромного поражения от возвращающейся в лучший вид «Барселоны»? Честно говоря, низкие.

Подопечные Борхи Хименеса располагаются в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании. Задача понятна — борьба за выживание. У середняков и аутсайдеров ещё получается время от времени отбирать очки, но вот лидеры не испытывают никаких проблем с «Леганесом».

Подопечные Хименеса уступили «Атлетико» (1:3), «Жироне» (3:4), «Реалу» (0:3) и «Реалу Сосьедад» (0:3). «Барселона» может забить ещё больше. У неё с огромным отрывом лучшая результативность в лиге (в среднем 2,9 гола за матч).

При таких исходных данных возьмём П1 + ТБ 3.5 мяча. Силы каталонцы вряд ли станут жалеть. Перед битвой с «Атлетико» будет много времени на отдых и на подготовку. Да и с момента игры с «Баварией» времени прошло достаточно.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 3.5 мяча 1.98.