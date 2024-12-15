Экспресс с коэффициентом 10.55: ставим против «Ман Сити» и «ПСЖ»

Команды Гвардиолы и Энрике пропустят. Вполне возможно, что даже не один раз.

Заканчиваем очередную неделю бодрым европейским футболом. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс из трёх встреч воскресенья, 15 декабря.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «МЮ»

Совсем непонятно, почему букмекеры отдают такое большое преимущество подопечным Хосепа Гвардиолы. Да, «Манчестер Юнайтед» немного сбавил свой пыл. Эмоции от смены тренера спали, и появились поражения. Но не всё так однозначно.

Если не считать игры с «Арсеналом», когда футболисты «Манчестер Юнайтед» забить не сумели, они демонстрируют солидную результативность. В четырёх из шести матчей под руководством Рубена Аморима отличались не менее двух раз. С учётом нестабильности и непредсказуемости «Манчестер Сити», вполне могут отличиться снова. И не один раз!

Тем более что даже с проблемным Эриком тен Хагом у «МЮ» получалось доставлять неприятности соседу. В последних двух очных встречах «Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Манчестер Сити» в основное время. Лишил Гвардиолу Кубка Англии и был очень близок к тому, чтобы лишить ещё и Суперкубка Англии. В общем, берём ИТБ 1.5 гола «МЮ» за 2.68.

Прогноз на матч «Милан» — «Дженоа»

На этой неделе дома «Милан» не без труда победил «Црвену Звезду» (2:1), которая в семи предыдущих турах Лиги чемпионов пропустила 19 мячей. У «россонери» мало что получается в атаке. Отталкиваться от соперника выходит здорово, играть от себя — совсем нет.

Тем временем «Дженоа» возглавил Патрик Виейра. Под его руководством команда провела три матча, в которых сыграла вничью с «Кальяри» (2:2) и «Торино» (0:0), а также победила «Удинезе» (2:0). Назначение легендарного француза заметно взбодрило футболистов.

Качество футбола пока что ниже среднего, но главное — получается цепляться за очки. С «Дженоа» у «Милана» точно возникнут трудности. У «грифонов» слабая атака, зато оборона действует слаженно. В предыдущих шести играх Серии А пропустили только четыре гола. Предлагаем проверить ТМ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион»

«Лион» претендует как минимум на место в тройке лучших. Набрал приличный ход в Лиге 1, не проигрывает на протяжении девяти туров, добыв на этом отрезке шесть побед. Внушительно! Кроме того, у клуба ещё и с реализацией всё неплохо. К 15-му туру в чемпионате больше него забили только две команды, которые идут в топ-2.

Преимущества в свежести лионцы не получат, поскольку в четверг выступали в Лиге Европы. Однако эйфория от результатов может перекрыть усталость. В конце ноября они разгромили на выезде азербайджанский «Карабах» (4:1), а на этой неделе дома разобрались с немецким «Айнтрахтом» (3:2), хотя даже пропустили первыми. Такое обычно бодрит.

По крайней мере, без гола футболисты «Лиона» остаться не должны. Результативность у них на высоком уровне. Забитые мячи есть, и их много. Причём с соперниками разного калибра. «ПСЖ», как мы уже сказали, последние две встречи отыграл «на ноль», но это не должно туманить глаза. Кто бы ни вышел в стартовом составе — Сафонов или Доннарумма, надёжности в обороне клубу не хватает. ОЗ + ТБ 2.5 гола идёт за 1.75. Этот вариант заходил в трёх предыдущих встречах.

Экспресс на 15 декабря

Ставка 1: «МЮ» забьёт два или более гола за 2.68.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Милан» — «Дженоа» за 2.25.

Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 гола в матче «ПСЖ» — «Лион» за 1.75.

Общий коэффициент = 2.68 х 2.25 х 1.75 = 10.55.