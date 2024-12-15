«Борнмут» — «Вест Хэм». Ещё один претендент на Лигу чемпионов

«Вишни» принесли кучу бед грандам, а уж «молотобойцев» даже не заметят.

В чемпионате Англии скучно не бывает. 16 декабря состоится встреча, которая закроет программу 16-го тура АПЛ. На стадионе «Виталити» сыграют «Борнмут» и «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Крис Кавана.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Борнмут» — «Вест Хэм» 16 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Борнмута» предлагается с коэффициентом 1.75, что примерно равно 55% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 4.60 — приблизительно 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 24%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Борнмут» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Вест Хэм» (16.12.2024)

«Борнмут» проводит, пожалуй, лучший сезон за всю историю АПЛ. Уступил только в двух из восьми предыдущих матчей и сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). «Вишни» перестали признавать авторитеты. Они победили «Арсенал» (2:0), «Манчестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм» (1:0). До зоны Лиги чемпионов рукой подать!

«Шпоры» ещё легко отделались. По xG подопечные Андони Ираолы насоздавали моментов больше, чем на три гола. Если бы не отличная игра голкипера, «Тоттенхэм» пропустил бы целую авоську. Мало того, что «Борнмут» много и остро атакует и душит прессингом, так ещё и в обороне наведён полный порядок.

Защитники практически не допускают ошибок. Здорово блокируют удары и не подпускают соперников к своим воротам. Всего-навсего в 3 из 10 предыдущих встреч в первенстве «вишни» пропустили больше одного мяча. «Вест Хэму» бы так.

Хулен Лопетеги никак не может привить «молотобойцам» свои идеи. Они расположились на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Вряд ли лондонцы будут бороться за выживание, но и про еврокубки можно забыть. Тем более что надолго выбыл лидер — Майкл Антонио. Слухи об отставке тренера звучат всё громче.

«Вест Хэм» очень нестабилен. Выражается это в том, что набирает очки он преимущественно за счёт везения, а также во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы. С клубами посильнее возникают большие проблемы.

«Молотобойцы» разгромно уступили «Челси» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Ноттингем Форест» (0:3) и «Арсеналу» (1:5). В среднем «Вест Хэм» пропускает в АПЛ чуть меньше двух мячей за игру. Предлагаем проверит П1 + ТБ 1.5 мяча. Дома «вишни» особо опасны.

Ставка: победа «Борнмута» и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.