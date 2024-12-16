«Даллас» — «Вашингтон». Первое место «столичным» к лицу

«Кэпиталз» закрепились на первом месте в конференции и не собираются сбавлять обороты.

17 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Американ Эйрлайнс-Центр» в Далласе. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» 17 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Далласа» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.60 (около 26% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Даллас» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.77. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.10. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.60.

Прогноз на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» (17.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Что происходит с «Далласом»? Обладающий отличной глубиной состава клуб чередует победы с поражениями и заметно отстаёт от лидеров. Что любопытно, «Старз» постоянно играют ва-банк. Всего-навсего два матча с их участием в сезоне длились больше 60 минут.

Подопечные Питера Дебура проиграли три из пяти предыдущих матчей. При этом одну из побед одержали в овертайме — над не самым сильным «Сент-Луисом» (2:1 ОТ). В выступлениях «Далласа» стало меньше уверенности и собранности. Относительно прошлого сезона команда больше пропускает — в среднем 2,5 шайбы за матч.

Евгений Дадонов старается подавать молодёжи «Старз» правильный пример. Время от времени забрасывает важные шайбы. Однако трудов россиянина не всегда оказывается достаточно. «Вашингтон» проиграл почти в два раза меньше игр в основное время, чем «Даллас».

«Столичные» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Они побеждают всех без разбора. Подопечные Спенсера Карбери выиграли восемь из девяти предыдущих матчей. В оставшемся уступили в овертайме «Сан-Хосе» (1:2 ОТ). Сумасшедшая нацеленность на результат!

В последней игре «Кэпиталз» пришлось сложно. «Баффало» был свежее и изо всех сил старался прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. «Вашингтон» не позволил. Алексей Протас и Иван Мирошниченко в этот раз результативностью не порадовали, но были полезны. Хорошо отрабатывали в обороне и правильно поступали в сложных ситуациях.

Дальше — больше. Уже принял участие в командной тренировке капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Есть шанс, что он поедет на выездную серию. Карбери может дать россиянину больше времени на восстановление, но прогресс не может не воодушевлять партнёров.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2. На выезде «столичные» не проигрывают уже 10 матчей кряду. Секрет их успеха — гибкий состав, в котором отлично играют все четыре звена. Также стоит отметить прекрасное взаимодействие защиты с нападением. Они и обороняются как единое целое, и забивают совместными усилиями.

Решающий гол в ворота «Баффало» соорудили Джон Карлсон и Дилан Строум. Это было очень красиво. Форвард подправил изящную точную передачу защитника. «Далласу» будет очень сложно сдержать самую результативную команду лиги. «Кэпиталз» по-прежнему забивают чаще всех — в среднем чуть меньше четырёх шайб за встречу.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.90.