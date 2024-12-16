«Вест Хэм» снова страдает, «Интер» ставит на оборону, а «Галатасарай» берёт три очка на классе.

Экспресс на футбол: жара в АПЛ, скука в Серии А и обыденность в Турции

Футбольные выходные отгремели, но на понедельник тоже кое-что осталось. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на матчи АПЛ, Серии А и турецкой Суперлиги.

Прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Вест Хэм»

«Борнмут» проводит, пожалуй, лучший сезон в АПЛ за всю историю. Проиграл только два из восьми предыдущих матчей и сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). «Вишни» перестали признавать авторитеты. Они победили «Арсенал» (2:0), «Манчестер Сити» (2:1) и «Тоттенхэм» (1:0). До зоны Лиги чемпионов рукой подать!

А вот Хулен Лопетеги никак не может привить «молотобойцам» свои идеи. Они расположились на 14-й строчке в турнирной таблице. Вряд ли лондонцы будут бороться за выживание, но и про еврокубки можно забыть. Тем более что надолго выбыл лидер — Майкл Антонио. Слухи об отставке тренера звучат всё громче.

«Вест Хэм» очень нестабилен. Выражается это в том, что набирает очки преимущественно за счёт везения, а также во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы. С клубами посильнее возникают большие проблемы. «Молотобойцы» разгромно уступили «Челси» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4), «Ноттингем Форест» (0:3) и «Арсеналу» (1:5). В среднем «Вест Хэм» пропускает в АПЛ чуть меньше двух мячей за игру. Предлагаем проверить П1 + ТБ 1.5 мяча. Дома «вишни» особенно опасны.

Прогноз на матч «Лацио» — «Интер»

«Лацио» что-то понесло. И это хорошо! Сначала римский клуб выбил «Наполи» из Кубка Италии, выиграв на своём поле в 1/8 финала со счётом 3:1. Затем отобрал очки у того же «Наполи» в чемпионате Италии, победив уже на выезде со счётом 1:0. На неделе же он гостил у нидерландского «Аякса» в Лиге Европы и снова выиграл — со счётом 3:1. Топ-5 в Серии А и первое место в общей таблице в Лиге Европы — красноречивый итог.

Отличительными чертами «нерадзурри» в играх с крепкими атакующими командами являются грамотная оборона и нежелание брать инициативу. Обычно матчи «Лацио» и «Интера» получаются довольно результативными. В пяти из восьми последних забивали обе стороны, а тотал превышал два мяча на двоих. На этот раз я бы не стал ожидать много ошибок от команд. Дело в турнирной борьбе и в повышенных ставках. Соперники идут рядом в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков. При этом у миланцев есть игра в запасе.

Понятно, что до конца сезона ещё далеко, многое поменяется. И всё же плотность в верхней части таблицы высокая, поражение отбросит любого от лидера. Вполне возможно, что тренеры захотят сыграть аккуратно в обороне по той причине, что соперник опасен и может наказать. Короче, проверяем тотал меньше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Галатасарай» — «Трабзонспор»

Подопечные Окана Бурука идут без поражений в Лиге Европы и в национальном первенстве. 15 побед и пять ничьих. Чистое первое место в турнирной таблице с запасом, хорошие перспективы. «Трабзонспор» видится вполне удобным соперником. Сезон складывается для бордово-синих неудачно. Они уже вылетели из еврокубков и спустились на 14-ю строчку в чемпионате Турции. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.

В последних шести матчах в Суперлиге «Трабзонспор» победил только замыкающий турнирную таблицу «Адана Демирспор» (5:0), а также сыграл вничью с «Касымпашой» (2:2). В обоих случаях набрал очки дома. Основная причина плохих результатов — травмы. В лазарете практически вся оборона «Трабзонспора».

Предлагаем проверить П1 + тотал больше 3.5 мяча. Забивает «Галатасарай» чаще всех в Суперлиге — 38 голов в 14 встречах, то есть в среднем примерно 2,7 гола за игру. «Трабзонспор» может ответить, забить гол или даже два, но сдержать давление лидера в текущем составе — утопия.

Экспресс на футбол 16 декабря

Ставка 1: «Борнмут» победит «Вест Хэм» + тотал больше 1.5 гола за 1.98.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Лацио» — «Интер» за 1.92.

Ставка 3: победа «Галатасарая» в матче с «Трабзонспором» + тотал больше 3.5 гола за 2.35.

Общий коэффициент: 1.98 х 1.92 х 2.35 = 8.93.