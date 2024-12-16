«Сибирь» — «Авангард». Новый тренер — новая жизнь

17 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» примет «Авангард». Встреча пройдёт на льду стадиона «Сибирь-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 15:30 мск.

Ставки букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 17 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.33, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.05 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.50 (27%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Сибирь» — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.82. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.30.

Прогноз на матч КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Авангард» Омск (17.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

После ударного отрезка «Сибирь» целиком и полностью поглотила чёрная полоса. Выиграны всего лишь 4 из 17 предыдущих встреч. Практически все победы одержаны над располагающимися в самом низу сводной таблицы КХЛ командами. Новосибирцы и сами выпали из зоны плей-офф.

«Сибирь» отлично смотрелась под руководством Дмитрия Квартальнова, но было это давно. Вадим Епанчинцев справляется гораздо хуже. Он часто говорит об упущенных моментах, хотя есть необходимость улучшать рисунок игры и искать индивидуальный подход к хоккеистам. Иначе прогресса не будет, и тогда руководство новосибирского клуба может решиться пойти на перемены. Как «Авангард».

«Ястребы» перед паузой пережили смену главного тренера. Теперь в системе клуба сразу два Буше (техничный нападающий Рид и тренер — Ги). Перемены напрашивались. Первую половину сезона «Авангард» по собственным меркам провёл очень плохо.

Канадский специалист пока решает вопросы со здоровьем, но это частности. Скоро будет можно на лёд. Омичи отреагировали на рекомендации Ги Буше отлично. В предыдущих двух встречах крупно победили «Сочи» (6:0) и уверенно обыграли «Автомобилист» (4:2).

Ги Буше в срочном порядке исправляет проблемы. Он стремится к тому, чтобы «Авангард» не был командой одного звена. Никаких привилегий за прошлые заслуги не будет.

Качество игры и атмосфера в раздевалке стали лучше, положение в турнирной таблице — тоже. Омичи поднялась в зону плей-офф. «Сибирь» отстаёт ненамного. На кону важные очки. В приоритете выигрывать в основное время.

Вряд ли новосибирцы провели паузу с той же пользой, что омичи. «Ястребы» воодушевлены сменой тренера. Они положительно воспринимают перемены, дожидаясь скорого возвращения на лёд лидера — Владимира Ткачёва. А вот «Сибирь» с Епанчинцевым топчется на одном месте.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.33.