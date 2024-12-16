ЦСКА — «Куньлунь». «Спартак» и «Динамо» совсем близко

У армейцев пять побед кряду. До второй строчки на Западе – рукой подать.

Миновал небольшой перерыв. КХЛ возвращается! 17 декабря состоится матч регулярного чемпионата, в котором ЦСКА примет «Куньлунь Ред Стар». Встреча пройдёт на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Ставки букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Куньлунь» 17 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Куньлуня» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 6.00 (около 16% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.20 (18%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча ЦСКА — «Куньлунь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.65, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.44. Если каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.80.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Куньлунь Ред Стар» Пекин (17.12.2024)

ЦСКА выложился по полной, дабы уйти на перерыв в хорошем настроении. Выиграл пять предыдущих матчей, хотя в четырёх из них выступал на выезде. Армейцы взяли два очка в дерби с «Динамо» (1:0), а также победили «Торпедо» (2:1 Б) и лидирующий «Локомотив» (2:1).

Илью Воробьёва не смущает невысокая результативность подопечных на этом отрезке сезона. Он доволен порядком в обороне. В последних 15 встречах армейцы пропустили только 19 шайб (в среднем около 1,2 за матч). За этот период они потерпели всего-навсего три поражения.

Проблемы с завершением Воробьёв объяснял сложным календарём. Во время паузы у него было время подтянуть физику и улучшить другие компоненты. В среднем за встречу москвичи забивают примерно 2,9 гола. Как удачно, что после перерыва они попадают на пропускающий чаще всех в лиге «Куньлунь» (в среднем получает в районе 3,6 шайбы за игру).

Позади уже больше половины сезона, а Михаил Кравец никак не найдёт способ исключить простые ошибки и повысить надёжность защиты. Из-за этого «Ред Стар» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. Чем дальше, тем шансов на выход в плей-офф становится меньше.

Иногда «Куньлунь» удивляет. Как ни странно, чаще как раз в гостях. На выезде победил ряд сильных соперников, в частности СКА (5:4) и «Трактор» (4:1). Возможно, получится подобрать правильные слова для мотивации у Кравца и в этот раз. Энергии поднакопилось, может быть, и работа над ошибками поможет что-то исправить.

Тем не менее глобально всё остаётся по-прежнему. «Куньлунь» — аутсайдер со слабой защитой, а ЦСКА исправно набирает очки на последнем отрезке сезона. Можно проверить П1 + ТБ 4.5 шайбы. Восемь предыдущих очных встреч получились очень результативными. Все четыре, проходившие в Москве, армейцы выиграли в основное время.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 1.81.