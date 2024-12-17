Экспресс на КХЛ: «Авангард» покорит Новосибирск, СКА триумфально вернётся

КХЛ возвращается после паузы на Кубок Первого канала. Сегодня будет на что посмотреть.

Отгремел Кубок Первого канала, а это значит, что возвращается наша любимая КХЛ. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи вторника, 17 декабря.

Прогноз на матч «Сибирь» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 декабря 2024, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ястребы» перед паузой пережили смену главного тренера. Канадский специалист Ги Буше пока решает вопросы со здоровьем, но это частности. Скоро будет можно на лёд. Омичи отреагировали на рекомендации Ги Буше отлично. В предыдущих двух встречах крупно победили «Сочи» (6:0) и уверенно обыграли «Автомобилист» (4:2). Впереди дерби.

После ударного отрезка «Сибирь» целиком и полностью поглотила чёрная полоса. Выиграны всего лишь 4 из 17 предыдущих встреч. Практически все победы одержаны над располагающимися в самом низу сводной таблицы КХЛ командами. Новосибирцы и сами выпали из зоны плей-офф.

У «Авангарда» всё наоборот. Качество игры и атмосфера в раздевалке стали лучше, положение в турнирной таблице — тоже. Омичи поднялась в зону плей-офф. «Сибирь» отстаёт ненамного. На кону важные очки. В приоритете выигрывать в основное время. На это и поставим. Состав у омичей сильнее, положительных эмоций больше, да и времени было в достатке.

Прогноз на матч ЦСКА — «Куньлунь»

ЦСКА выложился по полной, дабы уйти на перерыв с хорошим настроением. Выиграл пять предыдущих матчей, хотя в четырёх из них выступал на выезде. Армейцы взяли два очка в дерби с «Динамо» (1:0), а также победили «Торпедо» (2:1 Б) и лидирующий «Локомотив» (2:1). Радует порядок в обороне — 19 пропущенных шайб в 15 последних встречах. Мощь!

Дальше — аутсайдер Запада. Хотя иногда «Куньлунь» удивляет. Как ни странно, чаще как раз в гостях. На выезде победили ряд сильных соперников, в частности, СКА (5:4) и «Трактор» (4:1). Возможно, получится подобрать правильные слова для мотивации у Кравца и в этот раз. Энергии поднакопилось, может быть, и работа над ошибками поможет что-то исправить.

Тем не менее глобально всё остаётся по-прежнему. «Куньлунь» — аутсайдер со слабой защитой, а ЦСКА исправно набирает очки на последнем отрезке сезона. Можно проверить П1 + ТБ 4.5 шайбы. Восемь предыдущих очных встреч получились очень результативными. Во всех четырёх, проходивших в Москве, армейцы выигрывали в основное время.

Прогноз на матч СКА — «Локомотив»

СКА возобновляет игры на «СКА Арене». К слову, в прошлом сезоне на своём новом стадионе петербургский клуб успел провести всего шесть матчей. В пяти из них получилось выиграть. Вероятно, уверенность придёт с возвращением после временного перерыва. Это было бы здорово для команды, поскольку в нынешнем сезоне она не всегда хорошо проводит домашние матчи.

Ярославский клуб в нынешнем сезоне хорош. Возглавляет сводную таблицу КХЛ и имеет все шансы встретить 2025 год лидером. Отрыв от ближайшего преследователя — восемь очков. Перед Кубком Первого канала случилось несколько неприятных поражений — от «Торпедо» (0:3), столичных «Динамо» (0:3) и ЦСКА (1:2). Вполне возможно, что небольшая пауза на матчи сборных пойдёт на пользу хоккеистам, получится перезагрузиться.

Поставим на то, что хозяева откроют счёт. После возвращения на новую арену петербуржцы наверняка будут настроены должным образом, а потому активно начнут встречу. Ярославцы же пропускали первыми в шести из семи предыдущих матчей.

Экспресс на матчи КХЛ 17 декабря

Ставка 1: победа «Авангарда» в матче с «Сибирью» за 2.33.

Ставка 2: победа ЦСКА во встрече с «Куньлунем» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.81.

Ставка 3: СКА откроет счёт в игре с «Локомотивом» за 1.79.

Общий коэффициент: 2.33 х 1.81 х 1.79 = 7.55.