СКА — «Локомотив». Возвращение на «СКА Арену» — мёд для Ротенберга

Кубок Первого канала разыграли, но отдыхать некогда, ведь нужно возвращаться к клубным делам. Во вторник, 17 декабря, на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ СКА — «Локомотив» 17 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается в 3.05 (32% вероятности).

Если соперникам понадобится провести овертайм, сыграет коэффициент 3.85. Наименьшая вероятность из возможных исходов. Зато аналитики прогнозируют результативный хоккей в Санкт-Петербурге. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Локомотив» Ярославль (17.12.2024)

Для Романа Ротенберга сразу две хорошие новости. Во-первых, «Россия 25» под его руководством выиграла Кубок Первого канала, одержав три победы и набрав все шесть возможных очков в матчах со сборными Беларуси, Казахстана и легионеров КХЛ. Во-вторых, его нынешний клуб СКА возобновляет игры на «СКА Арене».

К слову, в прошлом сезоне на своём новом стадионе петербургский клуб успел провести всего шесть матчей. В пяти из них получилось выиграть. Вероятно, уверенность придёт с возвращением после временного перерыва. Это было бы здорово для команды, поскольку в нынешнем сезоне она не всегда хорошо проводит домашние матчи.

Например, в общей таблице КХЛ по набранным очкам на своём льду армейцы находятся лишь на девятом месте. Кроме того, они проиграли три из шести последних домашних встреч перед Кубком Первого канала. Нестабильность присутствует и в целом по сезону. Затяжная серия побед (более пяти матчей) была пока только одна.

Любопытно также и то, что СКА на этом отрезке проиграл своему будущему сопернику. Встреча проходила на льду «Ледового дворца» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива». Вообще, ярославский клуб в нынешнем сезоне хорош. Возглавляет сводную таблицу КХЛ и имеет все шансы встретить 2025 год в качестве лидера. Отрыв от ближайшего преследователя — восемь очков.

Перед Кубком Первого канала случилось несколько неприятных поражений — от «Торпедо» (0:3), столичного «Динамо» (0:3) и ЦСКА (1:2). Вполне возможно, что небольшая пауза на матчи сборных пойдёт на пользу хоккеистам, получится перезагрузиться. Защитник Александр Елесин, например, отметился шайбой и результативной передачей.

Сам хоккей подопечных Игоря Никитина некоторые критикуют. Даже хоккеисты других команд отмечают, что играть против них тяжело. Однако зачастую это работает, результат есть. Особенно на фоне нестабильности конкурентов. Хотя браться предугадать победителя я бы не стал, однозначного фаворита здесь нет.

А вот проверить то, что хозяева откроют счёт, вполне можно. После возвращения на новую арену петербуржцы наверняка будут настроены должным образом, а потому активно начнут встречу. Ярославцы же пропускали первыми в шести из семи предыдущих матчей.

Ставка: СКА откроет счёт за 1.79.