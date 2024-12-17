«Рома» — «Сампдория». Клаудио Раньери хочет трофей

Римляне исправятся за поражение от «Комо», но с большим трудом.

18 декабря состоится встреча 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Олимпико» в Риме «Рома» примет «Сампдорию». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Ставки букмекеров на матч Кубка Италии «Рома» — «Сампдория» 18 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 73% вероятности. Победа «Сампдории» оценивается коэффициентом 9.80 — в районе 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30, что составляет около 17%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Сампдория» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Рома» — «Сампдория» (18.12.2024)

Несмотря на старания Клаудио Раньери, римляне проиграли три из четырёх предыдущих матчей в чемпионате Италии. Накануне уступили аутсайдеру «Комо» (0:2), пропустив два мяча в самой концовке. Результаты печальные, но не стоит делать поспешных выводов.

Два поражения были от лидеров, а «Комо» вдохновила поддержка родных трибун. Зато подопечные Раньери разгромили «Лечче» (4:1), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и уверенно обыграли «Брагу» (3:0) в Лиге Европы. Постепенно Раньери осваивается. Впереди Кубок Италии — главная надежда римлян на трофей в сезоне.

Раньери считает, что сможет вытащить команду из чёрной полосы, если она будет следовать за ним. Тренер требует от подопечных бороться за каждый мяч и выкладываться на полную. Никакого недонастроя на «Сампдорию» не будет.

Недооценивать генуэзцев нельзя. На предыдущих стадиях турнира они победили «Комо» и «Дженоа». В обоих случаях «моряки» дотянули до серии пенальти. Где-то им повезло, но это не отменяет наличия характера и запредельного желания достичь в Кубке Италии наилучшего результата.

«Сампдория» пережила три смены главного тренера за последнее время. И занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Серии В. Спасать от понижения в классе призван Леонардо Семпличи, возглавивший команду на прошлой неделе.

Смена тренера взбодрила «моряков». В первом же матче под руководством Семпличи они отняли очки у располагающейся в верхней части турнирной таблицы Серии В «Специи» (0:0). Вряд ли у «Сампдории» получится избежать поражения от обладающей куда лучшим составом «Ромы» в Риме, но навязать борьбу она попробует.

Предлагаем взять П1 + ТМ 3.5 мяча. В важных матчах «Сампдория» предельно внимательно играет в обороне. Плюс у римлян далеко не всё в порядке с результативностью, что подтверждает встреча с «Комо». Голов не должно быть слишком много.

Ставка: победа «Ромы» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.