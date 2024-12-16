Чем завершится бой Усика с Фьюри? Эти ставки заходят чаще других

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В первом поединке в мае Усик победил раздельным решением. Разумеется, ажиотаж вокруг боя велик, в том числе и у любителей ставок. Но на что заключать пари? Мы изучили последние бои соперников и присмотрели несколько интересных вариантов. Делимся ими с вами!

Будет нокдаун — коэффициент 1.58

Разумеется, все помнят, что в первом поединке этих соперников в девятом раунде Александр Усик отправил Тайсона Фьюри в нокдаун. Это само по себе примечательный факт. Более того, в своём предпоследнем бою Цыганский король также отправлялся в нокдаун. В третьем раунде это сделал Фрэнсис Нганну. Кроме того, Усик до Фьюри боксировал с Даниэлем Дюбуа. И в том поединке тоже был нокдаун, британец оказался в нём в восьмом раунде. А это уже тенденция. Следовательно, вариант для ставки более чем привлекательный.

Усик отправит Фьюри в нокдаун — коэффициент 2.21

Если же развивать тему, то вырисовывается хорошая возможность для повышения коэффициента. Фьюри в двух последних боях оказывался в нокдауне, Усик же в двух последних поединках отправлял соперников туда. Следовательно, вполне можно предположить, что украинский боксёр вновь проделает с Тайсоном ту же процедуру. Конечно, Фьюри достаточно опытен и наверняка сделает выводы из первого боя, но, когда ты боксируешь много лет в одном стиле, провести 12 раундов с постоянно поднятыми руками будет тяжело. Этим Усик должен воспользоваться. На такой расклад коэффициент 2.21. Уже очень прилично!

Полный бой — коэффициент 1.66

Да, Фьюри — любитель нокаутов, а Усик перед первым боем с Тайсоном досрочно завершил поединок против Дюбуа. Но есть и другие тенденции. У Фьюри был полный бой с Нганну, то есть два последних поединка Цыганского короля были полными. У Усика же из пяти последних боёв только один завершился досрочно. Украинец слишком техничен и осмотрителен, чтобы очутиться в нокауте. При этом Фьюри крепок и вряд ли пошатнётся после ударов Усика. В этом весе Александру будет непросто свалить оппонента. У украинца было два полных боя с Энтони Джошуа, всю дистанцию продлились противостояния с Дереком Чисорой, Муратом Гассиевым, Марисом Бриедисом. Так что здесь напрашивается ставка на чью-либо победу по очкам за 1.66.

Нокдаун в восьмом или девятом раунде — коэффициент 9.90

Напоследок — хулиганский вариант. Усик отправил в нокдаун Фьюри в девятом раунде, а Дюбуа — в восьмом. Тенденция прослеживается. На группу раундов мы варианта для ставок у букмекеров не нашли, но можно рискнуть и выбрать одну из трёхминуток.

И восьмой, и девятый раунд оцениваются одинаковым коэффициентом 9.90. Но помните, что ставки — это развлечение, а не способ заработка.