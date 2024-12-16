«Ювентус» — «Кальяри». Мотта и Влахович извинятся делом

Ничья с аутсайдером Серии А не устроила ни команду, ни болельщиков.

Последний месяц 2024 года перевалил за экватор, Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, но скучать не приходится. В европейских чемпионатах сезон в самом разгаре, умудряются даже находить время для кубковых соревнований. И это в условиях такого тесного календаря!

Во вторник, 17 декабря, на стадионе «Альянц» в Турине состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Кальяри». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Хозяева только вступают в турнир, в то время как гости провели уже две встречи. При этом настоящее состояние команд принципиально разное.

Что ждут букмекеры от матча Кубка Италии «Ювентус» — «Кальяри» 17 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ювентуса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.49, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа «Кальяри» по итогам 90 минут оценивается в 8.20 (12% вероятности). На ничью можно поставить за 4.40.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что в матче 1/8 финала Кубка Италии в Турине будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятные счета — 1:0 и 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Кальяри» (17.12.2024)

«Ювентус», видимо, настолько сильно впал в состояние эйфории от победы над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, что на ровном месте оступился с аутсайдером в Серии А. На прошедших выходных туринский клуб принимал замыкающую таблицу «Венецию» и сыграл вничью со счётом 2:2. Почему на ровном месте? Потому что открыл счёт уже на 19-й минуте, а спасся от поражения благодаря пенальти на 90+5-й минуте.

Уместно будет вспомнить и небольшой конфликт Душана Влаховича с болельщиками, ведь на него отреагировали главный тренер и капитан команды. Последний, к слову, заявил о необходимости ответить на эту ничью в ближайшем матче. Вполне возможно, что «старая синьора» действительно соберётся и проведёт кубковую встречу с большей концентрацией, нежели встречу с «Венецией».

Однако, судя по всему, ждать много голов не стоит. Дело в том, что «Кальяри», получивший суммарно семь мячей от «Дженоа» (2:2), «Милана» (3:3) и «Лацио» (1:2), в последнее время старается следить за своей обороной. В трёх последних матчах клуб пропустил всего два раза, хотя соперники попались мощные. «Фиорентина» (0:1) замыкает топ-4, а «Аталанта» (0:1) — возглавляет.

Кроме того, как мы помним, сам «Ювентус» разгромами и крупными счетами радует нечасто. В основном подопечные Тьяго Мотты ограничиваются одним-двумя результативными ударами. Последний раз в нынешнем сезоне среди всех турниров они забивали больше двух раз в конце октября, когда скатали результативную ничью с «Интером» (4:4). С тех пор такой роскоши себе не позволяют.

На таком фоне в предстоящей встрече предлагаю рассмотреть вариант, при котором выиграют хозяева, но тотал будет меньше 3.5 мяча. «Старая синьора» пока не уступает в чемпионате Италии. С таким нестабильным соперником едва ли проиграет в Кубке Италии. А с учётом того, что ей надо исправляться за неудачу с аутсайдером, должна победить. Всё-таки «Кальяри» — такой же аутсайдер, как и «Венеция».

Ставка: «Ювентус» выиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.