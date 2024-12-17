«Чикаго» — «Вашингтон». Две игры подряд — не проблема для лидера

У подопечных Карбери меньше суток на восстановление. Думаете, это их остановит?

18 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Юнайтед-центр» в Чикаго. Первое вбрасывание запланировано на 4:30 мск.

Ставки букмекеров на матч НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» 18 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Чикаго» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.60 (около 26% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Чикаго» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.22, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.66. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.00.

Прогноз на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» (18.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 18 декабря 2024, среда. 04:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Четыре предыдущие очные встречи выиграл «Вашингтон». Что важно, дважды победил с разгромным счётом и один раз — с крупным. Расклад для «Чикаго» неутешительный. «Блэкхоукс» расположились на предпоследней строчке в сводной таблице НХЛ, в то время как «Вашингтон» идёт в лидерах.

Недавно «Чикаго» отправил в отставку Люка Ричардсона. Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Андерс Соренсен. Перемены взбодрили «ястребов». Они обыграли «Рейнджерс» (2:1), а также «Айлендерс» (5:3). Впрочем, ещё было три поражения в основное время.

Автором победной шайбы с «Айлендерс» стал Коннор Бедард. Таким образом, он повторил достижение Патрика Кейна и Бобби Халла. 19-летний канадец вышел на первое место в истории «Блэкхоукс» по количеству решающих голов в статусе тинейджера. Неплохо, но «Вашингтон» всё равно явный фаворит.

«Столичные» любят щекотать себе нервы. В последние недели они часто пропускают первыми. Зато с волевыми качествами полный порядок! Штамповать очки и находиться на самом верху таблицы это не мешает. Правда, накануне проиграли «Далласу», но там всё было совсем близко. Однако Спенсер Карбери хочет большего. Он пообещал продолжить развивать игру, делать её более стабильной.

Календарю «Кэпиталз» не позавидуешь. Времени на отдых совсем мало. С «Чикаго» они сыграют на следующий день после сложной встречи с «Далласом» (1:3). Не совсем честно, ведь у «Блэкхоукс» есть сразу три дня на подготовку, плюс у них будет преимущество в виде поддержки болельщиков.

«Столичных» трудностями не запугать. Практически месяц они играют без Александра Овечкина, который вскоре должен вернуться на лёд. Весьма неплохо влился в команду Иван Мирошниченко, делают разницу Алексей Протас и Дилан Строум.

Карбери отладил отличную сыгранность во всех четырёх звеньях. Проверим П2. Лучше «Вашингтона» в гостях выступает только «Миннесота». «Столичные» выиграли 12 из 14 выездных игр, при этом 10 побед одержали по итогам 60 минут. Им всё нипочём.

Ставка: «Вашингтон» победит за 1.83.