«Эспаньол» — «Валенсия». Сегунда ждёт

Один из самых титулованных клубов Испании идёт на последнем месте и готовится к смене тренера.

18 декабря в Барселоне состоится перенесённый матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встретятся местный «Эспаньол» и «Валенсия». Стартовый свисток на стадионе «Стейдж Фронт» прозвучит в 23:30 мск.

Коэффициенты на матч «Эспаньол» — «Валенсия» 18 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Эспаньола» предлагается с коэффициентом 2.70, что приблизительно равно 38% вероятности. Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 3.30 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10, что составляет около 32%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Эспаньол» — «Валенсия» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Валенсия» (18.12.2024)

Обе команды располагаются в зоне вылета, но руководство «Эспаньола» верит в Маноло Гонсалеса, а вот боссы «Валенсии» уже задумываются над отставкой Рубена Барахи. Один из самых титулованных клубов Испании замыкает турнирную таблицу.

Результаты «Эспаньола» должны быть лучше. Он выступает на уровне крепкого середняка, способного доставить большие неприятности лидерам. Камень преткновения — низкая продуктивность нападения. В среднем за матч в Ла Лиге каталонцы забивают меньше одного мяча.

На прошлой неделе подопечные Маноло Гонсалеса поделили очки с «Осасуной» (0:0). Они не позволили претендующей на получение путёвки в Лигу Европы команде нанести ни одного удара в створ, но и сами не наиграли на гол. «Валенсии» забить будет проще.

Нависшая над Барахой угроза отставки вряд ли мотивирует «летучих мышей». Чтобы их встряхнуть, нужно что-то посерьёзнее. В 17-м туре «Валенсия» уступила «Вальядолиду» (0:1), хотя с 78-й минуты играла в большинстве. Соперник нанёс всего два удара, один из которых пришёлся мимо.

Бараха не может положиться на оборону. В лазарете находятся основной голкипер Георгий Мамардашвили и три защитника. Как тут не проверить лобовую победу каталонцев? Коэффициент отличный.

Немаловажно, что встреча состоится в Барселоне. Хуже «Валенсии» в Примере на выезде выступает только одна команда, и, к несчастью для «летучих мышей», это как раз «Эспаньол». Дома каталонцы могут победить любого соперника. Поддержка болельщиков их очень вдохновляет.

Ставка: победа «Эспаньола» за 2.70.