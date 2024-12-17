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Эспаньол — Валенсия, прогноз на матч Ла Лиги 18 декабря 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, во сколько начало

«Эспаньол» — «Валенсия». Сегунда ждёт
Михаил Коробов
«Эспаньол» — «Валенсия», прогноз на матч Примеры
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Один из самых титулованных клубов Испании идёт на последнем месте и готовится к смене тренера.

18 декабря в Барселоне состоится перенесённый матч 13-го тура испанской Примеры, в котором встретятся местный «Эспаньол» и «Валенсия». Стартовый свисток на стадионе «Стейдж Фронт» прозвучит в 23:30 мск.

Коэффициенты на матч «Эспаньол» — «Валенсия» 18 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Эспаньола» предлагается с коэффициентом 2.70, что приблизительно равно 38% вероятности. Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 3.30 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10, что составляет около 32%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Эспаньол» — «Валенсия» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Валенсия» (18.12.2024)

Испания — Примера . 13-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды располагаются в зоне вылета, но руководство «Эспаньола» верит в Маноло Гонсалеса, а вот боссы «Валенсии» уже задумываются над отставкой Рубена Барахи. Один из самых титулованных клубов Испании замыкает турнирную таблицу.

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Результаты «Эспаньола» должны быть лучше. Он выступает на уровне крепкого середняка, способного доставить большие неприятности лидерам. Камень преткновения — низкая продуктивность нападения. В среднем за матч в Ла Лиге каталонцы забивают меньше одного мяча.

На прошлой неделе подопечные Маноло Гонсалеса поделили очки с «Осасуной» (0:0). Они не позволили претендующей на получение путёвки в Лигу Европы команде нанести ни одного удара в створ, но и сами не наиграли на гол. «Валенсии» забить будет проще.

Нависшая над Барахой угроза отставки вряд ли мотивирует «летучих мышей». Чтобы их встряхнуть, нужно что-то посерьёзнее. В 17-м туре «Валенсия» уступила «Вальядолиду» (0:1), хотя с 78-й минуты играла в большинстве. Соперник нанёс всего два удара, один из которых пришёлся мимо.

Бараха не может положиться на оборону. В лазарете находятся основной голкипер Георгий Мамардашвили и три защитника. Как тут не проверить лобовую победу каталонцев? Коэффициент отличный.

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Немаловажно, что встреча состоится в Барселоне. Хуже «Валенсии» в Примере на выезде выступает только одна команда, и, к несчастью для «летучих мышей», это как раз «Эспаньол». Дома каталонцы могут победить любого соперника. Поддержка болельщиков их очень вдохновляет.

Ставка: победа «Эспаньола» за 2.70.

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