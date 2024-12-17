«Монако» — «ПСЖ». Головин дразнит Сафонова, Луис Энрике оглядывается

Последний месяц 2024 года перевалил за экватор, но у основных европейских первенств сезон в самом разгаре. В среду, 18 декабря, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 16-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ». Если повезёт, сможем увидеть бывших представителей РПЛ на одном поле — Александра Головина и Матвея Сафонова. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» 18 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 4.00. Это чуть вероятнее, но соразмерно ничейному исходу.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» (18.12.2024)

Александр Головин, конечно, с куда большей вероятностью сыграет в предстоящей встрече чемпионата Франции. Всё же он является основным игроком «Монако», а доказал это только спустя время. Причём продолжает доказывать до сих пор. Да, последний матч с «Реймсом» (0:0) провёл не лучшим образом, но местами даже лучше партнёров.

Матвей Сафонов, в свою очередь, после игры с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов со скамейки не поднимался. Его партнёр и конкурент Джанлуиджи Доннарумма с тех пор ни разу не уступил россиянину место в воротах. На данном отрезке случились ничьи с «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0), а также победы над «Зальцбургом» (3:0) и «Лионом» (3:1).

Впрочем, от одного футболиста мало что зависит, и матч выигрывает вся команда. А состояние у команд разное. «ПСЖ», как вы могли понять, должен находиться сейчас в хорошем настроении. Шесть забитых мячей при одном пропущенном в двух прошлых играх с достаточно сильными оппонентами — это вдохновляющее достижение.

«Монако» же после яркого старта сезона терпит спад и нестабильность. Победы сменяются поражениями, а те — ничейными исходами. Впрочем, пока ситуация вполне рабочая. В чемпионате Франции команда находится в топ-3, набрав ровно 30 очков. Отрыв от ближайшего преследователя составляет три очка, а до лидирующего «ПСЖ» не хватает семь.

Именно поэтому монегаскам представляется отличная возможность сократить отставание и повысить шансы на возвращение в чемпионскую гонку. За счёт чего они этого могут добиться, если соперник на подъёме, а сами — прихрамывают? За счёт домашнего стадиона. Во-первых, Александр Головин с партнёрами хорошо играют на своём поле. Потерпели лишь два поражения в этом сезоне.

Во-вторых, в последнее время сам «ПСЖ» барахлит на выезде. «РБ Зальцбург» обыграл, но до этого потерял очки с «Осером» (0:0), уступил «Баварии» (0:1) и пропустил два мяча от скромного «Анже» (4:2). В матче с «Монако», несомненно, будет фаворитом, но сухим из воды не выйдет. Монегаски выиграли три из пяти прошлых очных встреч с парижанами на своём поле.

Вообще, на этот раз с такими результатами подопечным Адольфа Хюттера будет сложно рассчитывать на все очки. Всё-таки команда Луиса Энрике, кажется, взбодрилась. Однако обеспечить проблемы гостям на домашнем стадионе они в состоянии. В качестве ставки предлагаем тотал больше 2.5 мяча через голы в обе стороны. Она, кстати, частенько заходила в данном противостоянии.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.