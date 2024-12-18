Экспресс на футбол: Головин веселится в матче с «ПСЖ», «Валенсия» тонет

Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на матчи среды, 18 декабря. Рассчитываем на веселье в Монако, верим в «Рому» и не ждём ничего хорошего от «Валенсии».

Прогноз на матч «Рома» — «Сампдория»

Две проблемные команды, выступающие заметно ниже ожиданий. Про бардак в «Роме» говорилось неоднократно, но «Сампдория» тоже пережила уже три смены главного тренера за последнее время. И занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Серии В. Призван спасти от понижения в классе Леонардо Семпличи, возглавивший команду на прошлой неделе.

Смена тренера взбодрила «моряков». В первом же матче под руководством Семпличи они отняли очки у располагающейся в верхней части турнирной таблицы Серии В «Специи» (0:0). Вряд ли у «Сампдории» получится избежать поражения от обладающей куда лучшим составом «Ромы» в Риме, но навязать борьбу она попробует.

Предлагаем взять П1 + ТМ 3.5 мяча. В важных матчах «Сампдория» предельно внимательно играет в обороне. Плюс у римлян далеко не всё в порядке с результативностью, что подтверждает встреча с «Комо». Голов не должно быть слишком много.

Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ»

«Монако» после яркого старта сезона переживает спад и играет нестабильно. Впрочем, пока ситуация вполне рабочая. В чемпионате Франции команда находится в топ-3, набрав ровно 30 очков. Отрыв от ближайшего преследователя три очка, а до лидирующего «ПСЖ» — семь.

Какие у монегасков козыри? Во-первых, команда Александра Головина хорошо играет на своём поле. Потерпела лишь два поражения в этом сезоне. Во-вторых, в последнее время сам «ПСЖ» барахлит на выезде. «РБ Зальцбург» обыгран, но до этого были потеряны очки с «Осером» (0:0), также парижане уступили «Баварии» (0:1) и пропустили два мяча от скромного «Анже» (4:2). В матче с «Монако», несомненно, гости будут фаворитами, но сухими из воды не выйдут. Монегаски выиграли три из пяти последних очных встреч с парижанами на своём поле.

Впрочем, с такими результатами подопечным Адольфа Хюттера будет сложно рассчитывать на три очка. Всё-таки команда Луиса Энрике, кажется, взбодрилась. Однако обеспечить проблемы гостям на домашнем стадионе монегаски в состоянии. В качестве ставки предлагаем тотал больше 2.5 мяча через голы в обе стороны. Она, кстати, частенько заходила в данном противостоянии.

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Валенсия»

Обе команды располагаются в зоне вылета, но руководство «Эспаньола» верит в Маноло Гонсалеса, а вот боссы «Валенсии» уже задумываются над отставкой Рубена Барахи. Один из самых титулованных клубов Испании замыкает турнирную таблицу.

Результаты «Эспаньола» должны быть лучше. Команда выступает на уровне крепкого середняка, способного доставить большие неприятности лидерам. Камень преткновения — низкая продуктивность нападения. В среднем за матч в Ла Лиге каталонцы забивают меньше одного мяча.

Бараха же не может положиться на оборону. В лазарете — основной голкипер Георгий Мамардашвили и три защитника. Как тут не проверить лобовую победу каталонцев? Коэффициент отличный. Немаловажно, что встреча состоится в Барселоне. Хуже «Валенсии» в Примере на выезде выступает только одна команда, и, к несчастью для «летучих мышей», это как раз «Эспаньол». Дома каталонцы могут победить любого соперника.

Экспресс на футбол 18 декабря

Ставка 1: «Рома» победит «Сампдория» + тотал меньше 3.5 гола за 2.15.

Ставка 2: в матче «Монако» — «ПСЖ» обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

Ставка 3: победа «Эспаньола» в матче с «Валенсией» за 2.75.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.95 х 2.75 = 11.53.