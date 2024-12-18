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Монако — ПСЖ: прогноз и ставка на матч 18 декабря 2024, во сколько начало, где смотреть в прямом эфире

Экспресс на футбол: Головин веселится в матче с «ПСЖ», «Валенсия» тонет
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на 18 декабря
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Клаудио Раньери исправится в Кубке Италии, а «летучие мыши» останутся на дне Примеры.

Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на матчи среды, 18 декабря. Рассчитываем на веселье в Монако, верим в «Рому» и не ждём ничего хорошего от «Валенсии».

Прогноз на матч «Рома» — «Сампдория»

Кубок Италии . 1/8 финала
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Рома
Рим
Не начался
Сампдория
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Две проблемные команды, выступающие заметно ниже ожиданий. Про бардак в «Роме» говорилось неоднократно, но «Сампдория» тоже пережила уже три смены главного тренера за последнее время. И занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Серии В. Призван спасти от понижения в классе Леонардо Семпличи, возглавивший команду на прошлой неделе.

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Смена тренера взбодрила «моряков». В первом же матче под руководством Семпличи они отняли очки у располагающейся в верхней части турнирной таблицы Серии В «Специи» (0:0). Вряд ли у «Сампдории» получится избежать поражения от обладающей куда лучшим составом «Ромы» в Риме, но навязать борьбу она попробует.

Предлагаем взять П1 + ТМ 3.5 мяча. В важных матчах «Сампдория» предельно внимательно играет в обороне. Плюс у римлян далеко не всё в порядке с результативностью, что подтверждает встреча с «Комо». Голов не должно быть слишком много.

Прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ»

Франция — Лига 1 . 16-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Монако» после яркого старта сезона переживает спад и играет нестабильно. Впрочем, пока ситуация вполне рабочая. В чемпионате Франции команда находится в топ-3, набрав ровно 30 очков. Отрыв от ближайшего преследователя три очка, а до лидирующего «ПСЖ» — семь.

Какие у монегасков козыри? Во-первых, команда Александра Головина хорошо играет на своём поле. Потерпела лишь два поражения в этом сезоне. Во-вторых, в последнее время сам «ПСЖ» барахлит на выезде. «РБ Зальцбург» обыгран, но до этого были потеряны очки с «Осером» (0:0), также парижане уступили «Баварии» (0:1) и пропустили два мяча от скромного «Анже» (4:2). В матче с «Монако», несомненно, гости будут фаворитами, но сухими из воды не выйдут. Монегаски выиграли три из пяти последних очных встреч с парижанами на своём поле.

Впрочем, с такими результатами подопечным Адольфа Хюттера будет сложно рассчитывать на три очка. Всё-таки команда Луиса Энрике, кажется, взбодрилась. Однако обеспечить проблемы гостям на домашнем стадионе монегаски в состоянии. В качестве ставки предлагаем тотал больше 2.5 мяча через голы в обе стороны. Она, кстати, частенько заходила в данном противостоянии.

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Валенсия»

Испания — Примера . 13-й тур
18 декабря 2024, среда. 23:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Валенсия
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды располагаются в зоне вылета, но руководство «Эспаньола» верит в Маноло Гонсалеса, а вот боссы «Валенсии» уже задумываются над отставкой Рубена Барахи. Один из самых титулованных клубов Испании замыкает турнирную таблицу.

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Результаты «Эспаньола» должны быть лучше. Команда выступает на уровне крепкого середняка, способного доставить большие неприятности лидерам. Камень преткновения — низкая продуктивность нападения. В среднем за матч в Ла Лиге каталонцы забивают меньше одного мяча.

Бараха же не может положиться на оборону. В лазарете — основной голкипер Георгий Мамардашвили и три защитника. Как тут не проверить лобовую победу каталонцев? Коэффициент отличный. Немаловажно, что встреча состоится в Барселоне. Хуже «Валенсии» в Примере на выезде выступает только одна команда, и, к несчастью для «летучих мышей», это как раз «Эспаньол». Дома каталонцы могут победить любого соперника.

Экспресс на футбол 18 декабря

Ставка 1: «Рома» победит «Сампдория» + тотал меньше 3.5 гола за 2.15.

Ставка 2: в матче «Монако» — «ПСЖ» обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

Ставка 3: победа «Эспаньола» в матче с «Валенсией» за 2.75.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.95 х 2.75 = 11.53.

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