«Миннесота» — «Флорида». Кирилл Капризов столкнётся со стеной

Встреча в Сент-Поле останется за действующим чемпионом. Хотя Кирилл себя покажет.

19 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет действующего обладателя Кубка Стэнли «Флориду». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Первое вбрасывание запланировано на 5:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Миннесота» — «Флорида» 19 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Флориды» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.60 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Флорида» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.30.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» (19.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 декабря 2024, четверг. 05:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

В связи с важными кадровыми потерями, «Миннесота» сбавила ход. Проиграны в основное время три из пяти предыдущих встреч, в серии послематчевых буллитов дожали «Юту» (5:4 Б) и только «Филадельфию» победили уверенно — 4:1.

Радость от разгрома «Флайерз» длилась недолго. В следующей игре «дикари» дома уступили «Вегасу» (2:3). Кирилл Капризов провёл на льду рекордные для себя 28+ минут и оформил дубль. В обоих случаях он забил с передач недавно восстановившегося от травмы Матса Цуккарелло.

В 30 матчах Капризов забросил 22 шайбы и отдал 25 голевых передач. Помимо него, среди левых крайних нападающих в ХХI веке такого результата добивался только Александр Овечкин. Другие хоккеисты «Миннесоты» вообще собираются играть или Кириллу всё делать в одиночку?

С «Флоридой» шутки плохи. После крайне неудачного отрезка она здорово прибавила. Действующий чемпион проиграл только 3 из 10 последних матчей. Два поражения случились, когда Сергея Бобровского замещал Спенсер Найт. Шесть побед одержано в основное время.

Накануне «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» (6:5). Бобровский в четвёртый раз за сезон пропустил пять шайб. Как минимум в паре эпизодов он мог сыграть удачнее, но не поплыл и в дальнейшем выручал достаточно. Внушительное самообладание! Во многом благодаря его стараниям команда в порядке.

Наконец-то и техничные нападающие «Флориды» проснулись. До этого подопечные Пола Мориса провели два матча подряд без заброшенных шайб. Теперь важно закрепить успех. Предлагаем проверить итоговую победу «пантер».

«Флорида» снова нащупала свою игру. Морису остаётся только проработать отдельные ошибки и игру обороны. Не исключено, что Бобровскому предоставят отдых: игра гостевая, а накануне Боб отдал много эмоций. Пора бы защитникам добавить в концентрации. Полагаем, атаке хозяев будет сложно себя проявить

Ставка: победа «Флориды» с учётом ОТ и буллитов за 1.98.