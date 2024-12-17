«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Микель Артета приблизится к трофею

2024 год неизбежно близится к своему концу, но в основных европейских чемпионатах сезон только разгорелся. Несмотря на плотный график, успевают найти время и на кубковые соревнования. В среду, 18 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 18 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» в основное время предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» по итогам 90 минут оценивается в 7.70 (12% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что лондонское дерби в Кубке английской лиги получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч четвертьфинала Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (18.12.2024)

Очень разочаровывающий результат! На прошлых выходных «Арсенал» принимал «Эвертон» в матче 16-го тура чемпионата Англии и довольствовался в итоге лишь одним очком, скатав нулевую ничью. Игровое и статистическое преимущество было достаточно большим, чтобы забить хотя бы раз, но гости в тот вечер спаслись.

Впрочем, положительные моменты здесь тоже есть. Футбол «канониры» демонстрируют приличный. Зачастую с разными соперниками действительно удаётся доминировать и конвертировать это в результат. Например, до ничьей с «Эвертоном» были внушительные победы над «Монако» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Вест Хэм Юнайтед» (5:2).

Посмотрите также на количество пропущенных мячей. За восемь последних игр в разных турнирах подопечные Микеля Артеты пропустили всего лишь пять раз. Во-первых, это уже само по себе хорошо. Во-вторых, учтите соперников — помимо прочих, здесь «Челси» (1:1), «Спортинг» (5:1), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Монако» (3:0). Это клубы, умеющие забивать.

Вполне вероятно, тренерский штаб «Арсенала» перетасует состав на кубковую встречу, чтобы дать лидерам немного отдохнуть. Однако это не должно негативно сказаться на исходе. Всё-таки у клуба даже футболисты ротации выглядят внушительно. Те же Рахим Стерлинг и Габирэл Жезус должны ещё иметь порох в пороховницах.

Да, «Кристал Пэлас» недавно отобрал очки у «Манчестер Сити» в АПЛ, сыграв с тем вничью. Кроме того, лондонский клуб забил в восьми из девяти прошлых матчей в разных турнирах, с реализацией у него в нынешнем сезоне всё довольно неплохо. Вот только «Арсенал» сейчас куда стабильнее «Манчестер Сити», в предстоящем противостоянии он будет явным фаворитом.

При этом, что ещё важно, «канониры» очень хороши на «Эмирейтс». В АПЛ по набранным очкам идут в топ-3, а в Лиге чемпионов вовсе выиграли три домашних матча из трёх. Если бы у них были какие-то проблемы, тогда можно было бы подумать над какой-нибудь сенсацией. А так максимум «Кристал Пэлас» — это гол. В качестве ставки можно рассмотреть П1 через ТБ 1.5 мяча.

Ставка: «Арсенал» выиграл и тотал больше 1.5 мяча за 1.71.