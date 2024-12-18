Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Челси — Шэмрок Роверс, прогноз на матч Лиги конференций 19 декабря 2024, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Челси» — «Шэмрок Роверс». В этом турнире у лондонцев нет конкурентов
Михаил Коробов
Прогноз на матч «Челси» — «Шэмрок Роверс»
Аудио-версия:
Комментарии
Англичане штампуют победы экспериментальным составом. Клуб из Ирландии обречён.

19 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет самый титулованный клуб Ирландии «Шэмрок Роверс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Челси» — «Шэмрок Роверс» 19 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.08, что приблизительно равно 90% вероятности. Победа «Шэмрок Роверс» оценивается коэффициентом 27.0 — в районе 3%. Ничейный исход можно найти в линии за 14.0, что составляет около 7%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Шэмрок Роверс» получится результативным. Тотал меньше 3.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 3.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45.

Прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Шэмрок Роверс» (19.12.2024)

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победная серия «аристократов» насчитывает уже семь матчей во всех соревнованиях. Они сократили отставание от возглавляющего турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуля» до двух очков, а также гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Шумный реванш совсем близко
Чем завершится бой Усика с Фьюри? Эти ставки заходят чаще других
Чем завершится бой Усика с Фьюри? Эти ставки заходят чаще других

В предыдущем туре третьего по значимости евротурнира «синие» уверенно победили на выезде «Астану» (3:1). Два гола на свой счёт записал 18-летний Марк Гиу. Оба мяча он забил с передач 24-летнего Педру Нету.

Работа Энцо Марески по развитию молодёжи впечатляет. Потерпел неудачу специалист только в попытке добиться прогресса от Михаила Мудрика. Впрочем, теперь это уже не важно. Украинцу грозит четырёхлетняя дисквалификация. Он провалил допинг-тест.

От «Шэмрок Роверс» сенсации не ждём. В чемпионате Ирландии уровень конкуренции слишком низкий. В квалификации Лиги чемпионов «обручи» дважды уступили «Спарте» (2:4 и 0:2), а в отборе Лиги Европы без шансов проиграли ПАОКу (0:4 и 0:2).

В Лиге конференций клуб из Дублина пока что идёт без поражений, но это только потому, что попадались удобные соперники. И то «обручи» дважды потеряли очки — сыграли вничью с АПОЭЛом (1:1) и венским «Рапидом» (1:1).

Римляне прервут серию неудач
«Рома» — «Сампдория». Клаудио Раньери хочет трофей
«Рома» — «Сампдория». Клаудио Раньери хочет трофей

На матч с грандом в Лондоне у «Шэмрок Роверс» наверняка будет запредельный настрой. Впрочем, от разгрома это всё равно не спасёт. «Аристократы» видятся главным фаворитом Лиги конференций. Молодёжь заряжена проявить себя и побороться за трофей. Мареска делает команду всё сильнее и стабильнее. Её менталитет меняется в лучшую сторону.

Ставка: победа «Челси» с форой (-3) за 1.98.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android