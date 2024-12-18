«Челси» — «Шэмрок Роверс». В этом турнире у лондонцев нет конкурентов

19 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет самый титулованный клуб Ирландии «Шэмрок Роверс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Челси» — «Шэмрок Роверс» 19 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.08, что приблизительно равно 90% вероятности. Победа «Шэмрок Роверс» оценивается коэффициентом 27.0 — в районе 3%. Ничейный исход можно найти в линии за 14.0, что составляет около 7%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Шэмрок Роверс» получится результативным. Тотал меньше 3.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 3.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45.

Прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Шэмрок Роверс» (19.12.2024)

Победная серия «аристократов» насчитывает уже семь матчей во всех соревнованиях. Они сократили отставание от возглавляющего турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуля» до двух очков, а также гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги конференций.

В предыдущем туре третьего по значимости евротурнира «синие» уверенно победили на выезде «Астану» (3:1). Два гола на свой счёт записал 18-летний Марк Гиу. Оба мяча он забил с передач 24-летнего Педру Нету.

Работа Энцо Марески по развитию молодёжи впечатляет. Потерпел неудачу специалист только в попытке добиться прогресса от Михаила Мудрика. Впрочем, теперь это уже не важно. Украинцу грозит четырёхлетняя дисквалификация. Он провалил допинг-тест.

От «Шэмрок Роверс» сенсации не ждём. В чемпионате Ирландии уровень конкуренции слишком низкий. В квалификации Лиги чемпионов «обручи» дважды уступили «Спарте» (2:4 и 0:2), а в отборе Лиги Европы без шансов проиграли ПАОКу (0:4 и 0:2).

В Лиге конференций клуб из Дублина пока что идёт без поражений, но это только потому, что попадались удобные соперники. И то «обручи» дважды потеряли очки — сыграли вничью с АПОЭЛом (1:1) и венским «Рапидом» (1:1).

На матч с грандом в Лондоне у «Шэмрок Роверс» наверняка будет запредельный настрой. Впрочем, от разгрома это всё равно не спасёт. «Аристократы» видятся главным фаворитом Лиги конференций. Молодёжь заряжена проявить себя и побороться за трофей. Мареска делает команду всё сильнее и стабильнее. Её менталитет меняется в лучшую сторону.

Ставка: победа «Челси» с форой (-3) за 1.98.