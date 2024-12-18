«Панатинаикос» — «Динамо» Мн. Бывший тренер «Спартака» высадит минчан

19 декабря состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций. На стадионе «Олимпик» в Афинах «Панатинаикос» примет действующего чемпиона Беларуси минское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Панатинаикос» — «Динамо» Мн 19 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Панатинаикоса» предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно равно 78% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 11.5 — в районе 8%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.20, что составляет около 14%.

В то же время аналитики считают, что матч «Панатинаикос» — «Динамо» Минск получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34.

Прогноз на матч Лиги конференций «Панатинаикос» — «Динамо» Минск (19.12.2024)

У «Панатинаикоса» прекрасные шансы выйти в плей-офф Лиги конференций: 18-е место в турнирной таблице. В соперники удачно попалось минское «Динамо», располагающееся на 33-й строчке. Матч ещё и состоится в Афинах. Просто подарок судьбы какой-то.

Уровень первенства Беларуси падает. У действующего чемпиона всего одна победа и четыре поражения в Лиге конференций. Куда это годится? Причём обыграли минчане замыкающий турнирную таблицу «Ларн» (2:0). Так себе достижение.

На бумаге шансы на выход в плей-офф у «Динамо» ещё есть, но с такой игрой в следующей стадии турнира делать нечего. Минчане допускают много брака и мало создают. Хорошо хоть нечасто пропускают. Только в одном матче за сезон получили больше двух голов.

«Панатинаикос» смотрится гораздо интереснее. Клуб, за который выступают Юрий Лодыгин и экс-защитник московского «Локомотива» Тин Едвай, мог бы выступать в Лиге Европы. В квалификации второго по значимости евротурнира греки не смогли пройти крепкий амстердамский «Аякс».

В Лиге конференций «клеверные» победили «Ланс» (2:0), ХИК (1:0) и «Нью-Сейнтс» (2:0). Недавно их возглавил экс-тренер «Спартака» Руй Витория. Португальский специалист плавно продвигает свои идеи. Пока что придерживается прагматичного стиля, который предпочитал использовать предшественник.

Клуб из Афин не знает поражений в чемпионате Греции на протяжении девяти матчей За этот период только один раз забил больше одного мяча. Не ждём слишком много голов и в этот раз.

Возьмём П1 + ТМ 3.5 мяча. «Клеверные» выиграли пять из семи матчей под руководством Витории и один раз сыграли вничью. Португалец ведёт команду правильным курсом.

Ставка: победа «Панатинаикоса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.