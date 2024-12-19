Экспресс с коэффициентом 8.84: «МЮ» даёт шоу, «Челси» идёт в плей-офф

19 декабря состоится 6-й тур общего этапа группового этапа Лиги конференций. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс.

Прогноз на матч «Панатинаикос» — «Динамо» Мн

У «Панатинаикоса» прекрасные шансы выйти в плей-офф Лиги конференций: 18-е место в турнирной таблице. В соперники удачно попалось минское «Динамо», располагающееся на 33-й строчке — четыре поражения в пяти турах. Матч ещё и состоится в Афинах. Просто подарок судьбы какой-то.

«Панатинаикос» смотрится гораздо интереснее. Недавно их возглавил экс-тренер «Спартака» Руй Витория. Пока что он придерживается прагматичного стиля, который предпочитал использовать и его предшественник. Клуб из Афин не знает поражений в чемпионате Греции на протяжении девяти матчей. Однако за этот период только один раз забил больше одного мяча. Не ждём слишком много голов и в этот раз.

Возьмём П1 + ТМ 3.5 мяча за 2.02. «Клеверные» выиграли пять из семи матчей под руководством Витории и один раз сыграли вничью. Португалец ведёт команду правильным курсом. А минчане заметно уступают в классе. Плюс фактор чужого поля.

Прогноз на матч «Челси» — «Шэмрок Роверс»

Победная серия «аристократов» насчитывает уже семь матчей во всех соревнованиях. Полный порядок во всех турнирах. От «Шэмрок Роверс» сенсации не ждём. В чемпионате Ирландии уровень конкуренции слишком низкий. В квалификации Лиги чемпионов «обручи» дважды уступили «Спарте» (2:4 и 0:2), а в отборе Лиги Европы без шансов проиграли ПАОКу (0:4 и 0:2).

В Лиге конференций клуб из Дублина пока что идёт без поражений, но это только потому, что попадались удобные соперники. И то «обручи» дважды потеряли очки — сыграли вничью с кипрским АПОЭЛом (1:1) и венским «Рапидом» (1:1).

На матч с грандом в Лондоне у «Шэмрок Роверс» наверняка будет запредельный настрой. Впрочем, от разгрома это всё равно не спасёт. «Аристократы» видятся главным фаворитом Лиги конференций. Молодёжь заряжена проявить себя и побороться за трофей. Мареска делает команду всё сильнее и стабильнее. Её менталитет меняется в лучшую сторону.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «МЮ»

Нестабильность «Тоттенхэма» стала мемом. «МЮ» при Амориме схватил пару поражений, но затем дела пошли на лад. Важно, что засверкала атака. Судите сами: за семь матчей под руководством нового наставника в разных турнирах манкунианцы забили 14 мячей. То есть ровно по два в среднем за игру. Нормально? Нормально!

Вообще, делать прогноз на предстоящую встречу довольно трудно. Обе команды стоят друг друга, ни одну из них нельзя недооценивать. Да и история противостояний однозначного ответа не даёт. Выигрывают то одни, то другие. Причём как на своём поле, так и в гостях. Однако, судя по нынешнему состоянию и результатам, «МЮ» смотрится предпочтительнее.

На прошлых выходных Рубен Аморим добыл свою первую победу над принципиальным соперником — «Манчестер Сити». Такое воодушевляет посильнее, чем погром на выезде у аутсайдера. А на таком фоне взять нулевую фору на «Манчестер Юнайтед» с подстраховкой на случай ничьей — милое дело. Для экспресса предпочтём другой вариант: Х2 через голы в обе стороны.

Экспресс на футбол 19 декабря

Ставка 1: победа «Панатинаикоса» в матче с «Динамо» Мн + тотал меньше 3.5 гола за 2.02.

Ставка 2: победа «Челси» во встрече с «Шэмрок Роверс» + тотал больше 3.5 гола за 1.75.

Ставка 3: «МЮ» не проиграет «Тоттенхэму» + обе забьют за 2.25.

Общий коэффициент: 2.02 х 1.75 х 2.25 = 8.84.