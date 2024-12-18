ЦСКА — «Спартак». Жамнов и Голдобин вновь на коне

Красно-белые набрали ход, а с армейцами в этом сезоне справляются без проблем.

Кубок Первого канала разыграли, но отдыхать некогда, ведь нужно возвращаться к клубным делам. В четверг, 19 декабря, на стадионе «ЛСК ЦСКА» в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Спартак». Стартовое вбрасывание в московском дерби запланировано на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ ЦСКА — «Спартак» 19 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00 (около 33% вероятности).

Если соперникам понадобится провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Наименьшая вероятность из возможных исходов. Зато аналитики прогнозируют результативный хоккей в столичном дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.54.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Спартак» Москва (19.12.2024)

Что-то ЦСКА раздухарился в последнее время. Накануне обыграл пекинский «Куньлунь» (3:2) благодаря дублю Максима Соркина и продлил свою победную серию до шести матчей. Другое дело, что результаты получаются не такие уж яркие. Кроме пекинцев, больше двух шайб от армейцев получил лишь казахстанский «Барыс» (3:1).

1:0 с московским «Динамо» и 2:1 с «Локомотивом», который лидирует в КХЛ, тоже не так сильно впечатляют, а «Витязь» (2:1 ОТ) и «Торпедо» (2:1 Б) вообще удалось обыграть лишь за пределами основного времени. Короче говоря, подопечные Ильи Воробьёва — молодцы, их нельзя недооценивать. Хотя и многого ждать от них всё же не стоит. Со стабильностью проблемы.

У «Спартака» тоже наблюдается восходящий тренд. Из поражений со счётом 0:6 от «Торпедо» и 1:5 от «Салавата Юлаева» получилось сделать правильные выводы. Дальше последовали достаточно голевые победы над «Автомобилистом» (5:4 Б), «Барысом» (4:2) и «Витязем» (4:2). Соперники не самые стабильные, но и не самые слабые.

Примечательно, что основной бомбардир прошлого сезона Николай Голдобин на данном отрезке поучаствовал лишь в 2 из 12 заброшенных шайб. Однако пока форвард борется с проблемами второго сезона, его партнёры справляются сами. Причём справляются нормально — к этой минуте больше забросили только две команды.

Любопытна также история противостояний. Под руководством Ильи Воробьёва ЦСКА сумел обыграть «Спартак» Алексея Жамнова только один раз — на Кубке мэра Москвы. Причём по буллитам. Во всех трёх встречах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ красно-белые оказывались сильнее, забросив в ворота красно-синих суммарно девять шайб.

Голевого парада на этот раз не предвидится, даже последняя игра завершилась лишь со счётом 2:1 в пользу «Спартака». И всё же, судя по всему, нас ждёт достаточно напряжённый и интересный матч. Из-за более внушительного состояния в целом логично ждать победу гостей. Однако в качестве подстраховки можно взять экспресс «обе забьют + гости не проиграют».

Ставка: «Спартак» выиграет любым способом за 2.15.